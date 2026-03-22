ATP Masters Miami: Nach Statementsieg - Alexander Zverev zeigt sich gefestigt

Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Miami die Chance auf einen tiefen Lauf. Der erste Auftritt in Florida gegen den US-Amerikaner Martin Damm hat diese Hoffnung bekräftigt. In Runde drei wartet mit Marin Cilic eine ganze andere Herausforderung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 10:57 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev zeigte gegen Martin Damm eine starke Leistung.

Das war ein starkes Statement, das Alexander Zverev bei seinem Sieg gegen Martin Damm in der zweiten Runde von Miami hinterließ. Nach Freilos griff der Hamburger am Samstagabend (Ortszeit) in das Turniergeschehen ein und ließ bei seinem Kontrahenten aus den USA keinerlei Hoffnung auf eine Sensation aufkommen.

Hauptgrund für diese solide Performance waren die überlegenen Aufschlagspiele des Weltranglistenvierten. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level“, sagte Zverev nach dem Match über seine gezeigte Leistung. Ohne einen Punktverlust bei eigenem Serve im zweiten Satz spielte sich der gebürtige Hamburger in die dritte Runde. Bereits im ersten Durchgang überließ Zverev seinem Gegner nur drei Punkte bei eigenem Aufschlag.

Zverev solide gegen Außenseiter

Dass Zverev über eine gewisse Solidität verfügt, zeigt auch die nun schon länger anhaltende Siegesserie gegen Spieler außerhalb der Top 100. Der Erfolg gegen Martin Damm, aktuell die Nummer 133 der Welt, war der 15. Sieg in Folge gegen einen Spieler außerhalb der Top 100.

In der nächsten Runde geht es mit Marin Cilic nun nicht nur gegen einen Spieler, der sich innerhalb der besten hundert Spieler aufhält, sondern auch über sehr viel mehr Erfahrung und Erfolge verfügt. Der Kroate gewann in Runde zwei eindrucksvoll gegen Brandon Nakashima und wird mit viel Selbstvertrauen gegen Alexander Zverev antreten, der erneut einen starken Serve benötigt. Denn wenige Möglichkeiten zum Break wird Marin Cilic nicht liefern.

Cilic wartet in Runde drei

Die Bilanz spricht immerhin deutlich für die deutsche Nummer eins. Sieben Duelle konnte Zverev für sich entscheiden. Nur ein Match ging an den Kroaten, welches gleichzeitig auch das erste Duell gewesen ist. Knapp ein Jahr nach seinem US-Open-Triumph siegte Cilic im Jahr 2015 im Viertelfinale von Washington gegen den damaligen Teenager Zverev mit 7:5 und 7:6(3). Fortan verließ immer Zverev als Sieger den Court.

Das letzte Duell liegt bereits fast vier Jahre zurück. Alexander Zverev gewann in der zweiten Runde beim ATP Masters in Madrid 4:6, 6:4, 6:4 und erreichte anschließend das Endspiel gegen Turniersieger Carlos Alcaraz. Ein Sieg gegen Marin Cilic kann in Miami also ein gutes Omen bedeuten.

Bereits 2018 zog Zverev in das Endspiel in Florida ein, unterlag John Isner im letzten Finale vor dem Umzug in das Hard Rock Stadium. Der Weg in ein erneutes Endspiel ist noch lang, doch der gute Auftakt gegen Martin Damm lässt die Fans hoffen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami