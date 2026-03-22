Jannik Sinner: "Ich behandele jeden Gegner gleich"

Nach seinem Auftaktsieg beim ATP Masters in Miami gegen Damir Dzumhur zeigte sich Jannik Sinner zufrieden. Und verriet dem Publikum, dass die Vorbereitung auf die Matches im besten Fall stets gleich abläuft.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 14:13 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner versucht stets den Fokus zu bewahren.

Das 6:3 und 6:3 von Jannik Sinner gegen Damir Dzumhur passt in die Kategorie standesgemäß. Der Südtiroler dominierte die Begegnung und feierte nach seinem Triumph beim Masters in Indian Wells einen gelungenen Auftakt in Florida. Der Südtiroler zeigte sich nach dem Match entsprechend zufrieden mit seiner gezeigten Leistung. Im gesamten Match musste Sinner nur einen Breakball abwehren.

Der Übergang vom Titelgewinn zu einem neuen Turnier ist für den Kopf keine einfache Herausforderung. Sinner kennt diese Situation bereits, doch für das eigene Mindset hat der Weltranglistenzweite eine ganz eigene Herangehensweise: „Ich versuche jeden Gegner gleich zu behandeln.“ Dabei setzt der 24-Jährige unabhängig von den Rahmenbedingungen stets auf die positiven Elemente seines Spiels. Glücklicherweise bietet sich da Sinner eine breite Palette an.

Diese Vorbereitung wird Jannik Sinner gedanklich auch vor seinem nächsten Duell durchspielen. Corentin Moutet wird sicherlich viele unterschiedliche Spielsituationen kreieren, um den Italiener bestmöglich herauszufordern. Der Franzose unterlag im bisher einzigen Duell der beiden Profis im Jahr 2024 in Roland-Garros.

Sinner gewinnt 24 Sätze in Folge

24 Sätze hat Jannik Sinner nun in Folge auf Masters-Ebene gewonnen. Diese Unantastbarkeit in Zahlen unterstreicht die aktuelle Form Sinners, der in Indian Wells ohne Satzverlust zum Titel schwebte.

Der weitere Verlauf zum nächsten Miami-Titel nach 2024, im vergangenen Jahr konnte Sinner auf Grund einer Dopingsperre nicht starten, könnte im Halbfinale ein erneutes Aufeinandertreffen mit Alexander Zverev bereithalten

In Indian Wells siegte Sinner im Halbfinalduell deutlich mit 6:2 und 6:4. Der gutaufgelegte Zverev biss sich die Zähne aus und könnte erneut an der mentalen Stärke des Südtirolers scheitern. Die Rolle des Topfavoriten liegt jedenfalls klar bei Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Miami