ATP Masters Miami: Marin Cilic begeistert Fans mit packendem Dreissatzerfolg

Marin Cilic sorgt in Miami für Begeisterung! Beim ATP Masters in Miami gelang dem Kroaten gegen Brandon Nakashima mit 2:6, 6:4 und 7:6(7) ein knapper Dreisatzerfolg und damit der Einzug in die dritte Runde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 07:47 Uhr

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© Getty Images Marin Cilic gelang in Miami der nächste Erfolg gegen einen besserplatzierten Spieler.

Nachdem Marin Cilic in der ersten Runde von Miami gegen Alexei Popyrin in zwei Sätzen gewinnen konnte, setzte der 37-Jährige seinen Erfolgslauf in Florida gegen Brandon Nakashima fort. Der um 19 Ränge besser platzierte Nakashima (ATP 30) wurde dabei seiner Favoritenrolle zunächst gerecht und ging mit einem 6:2 verdient gegen Cilic in Führung.

Doch Marin Cilic fand mit seiner Erfahrung einen Weg, um die Partie auszugleichen und am Ende mit einem spannenden Tiebreak im dritten Satz sogar endgültig auf seine Seite zu ziehen. Dabei wehrte der US-Open-Sieger von 2014 sogar einen Matchball im Tiebreak ab, um nach 2:31 Stunden den Court als Sieger verlassen zu können.

In der nächsten Runde wird die Herausforderung für Marin Cilic nochmal größer werden. Denn dann geht es gegen den Weltranglistenvierten Alexander Zverev, der gegen den Kroaten im direkten Vergleich mit 7:1 führt. Zverev zeigte beim Sieg gegen Martin Damm eine starke Performance.

Rublev scheitert, Tiafoe souverän

Parallel zum Erfolg von Cilic scheiterte Andrey Rublev in der zweiten Runde an Alejandro Tabilo. Trotz Satzführung unterlag das langjährige Mitglied der Top Ten am Ende 7:6(5), 2:6 und 4:6. Der aktuell 16. der Weltrangliste kassierte damit nach Indian Wells die nächste Auftaktniederlage bei einem Masters-Event. Dort schied Rublev ebenfalls nach gewonnenem Tiebreak im ersten Satz aus. Gegner war der Kanadier Gabriel Diallo.

Deutlich besser machte es nach Satzführung durch Tiebreak anschließend Frances Tiafoe, der sich gegen Arthur Cazaux 7:6(1) und 6:1 durchsetzen konnte. Tiafoe trifft in der dritten Runde auf Jakub Mensik, der gegen Adam Walton 3:6, 6:2 und 6:4 gewann.

Für die größte Überraschung des Tages sorgte Alexander Shevchenko, der Ben Shelton mit einem 6:7(3), 7:6(3) und 6:3 aus dem Turnier nehmen konnte. Die Nummer 84 der Welt bezwang die Nummer neun nach 2:24 Stunden.

Hier das Einzel-Tableau in Miami