ATP Masters Miami: Medvedev wehrt Angriff von Sakamoto ab

Indian-Wells-Finalist Daniil Medvedev ist nach einem Fehlstart in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 22:09 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev in Miami

Rei Sakamoto mag ein Mann der Zukunft sein, in der Gegenwart musste der junge Japaner indes anerkennen, dass es gegen Daniil Medvedev keine einfachen Siege gibt. Sakamoto gewannen ersten Satz mit 7:6 (10), hatte zu Beginn des zweiten Satzes auch noch eine Chance auf ein Break - und ging dann schließlich mit 3:6 und 1:6 als chancenloser Verlierer vom Court. In Runde drei trifft Medvedev entweder auf Francisco Cerundolo oder Thiago Augustin Tirante.

Vergangene Woche hatte Medvedev in Indian Wells mit einem Halbfinal-Sieg gegen Carlos Alcaraz ja das Endspiel erreicht. Dort hatte der Russe auch gegen Jannik Sinner gute Chancen - musste sich aber in zwei Tiebreak-Sätzen geschlagen geben.

Sinner ohne Probleme weiter

Nicht ganz so spannend machte es Felix Auger-Aliassime, der sich gegen Marton Fucsovics mit 7:6 (3) und 7:5 behaupten konnte. „FAA“ bekommt es nun mit Terence Atmane zu tun, der die rein französische Partie gegen Arthur Rinderknech für sich entscheiden konnte.

Schon früher am Samstag hatte sich Jannik Sinner mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:3 gegen Damir Dzumhur seinen Platz in Runde drei gesichert. Sinner, der in Miami 2024 den Titel holen konnte, spielt nun gegen Corentin Moutet. Eben der bezwang Tomas Machac in drei Sätzen.

Für eine kleine Überraschung sorgte Kamil Majchrzak. Der Pole nehm den höher eingeschätzten Learner Tien aus dem Wettbewerb.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



