ATP Masters Miami: Alexander Zverev lässt Martin Damm abblitzen

Alexander Zverev hat in der zweiten Runde beim ATP Masters in Miami gegen Martin Damm souverän gewonnen. Der Weltranglistenvierte siegte in seiner Auftaktpartie mit 6:2 und 6:4 gegen den US-Amerikaner.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 07:35 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat einen guten Start in Miami erwischt.

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Das war eine starke Leistung, die Alexander Zverev in der Night Session von Miami zeigte! Der 28-Jährige war an diesem Samstagabend (Ortszeit) von der ersten bis zur letzten Minuten der Zweitrundenpartie in Florida der klar tonangebende Spieler. In der ersten Runde durfte Zverev durch ein Freilos pausieren.

Direkt mit einem Break startete Alexander Zverev in die Partie, der vor allem beim eigenen Serve einen starken Tag erwischte. Ganze drei Punkte gab die deutsche Nummer eins bei eigenem Aufschlag im ersten Satz ab. Mit dem zweiten Aufschlagverlust auf Seiten von Martin Damm zum 1:4 war Zverev der Satzgewinn damit nicht mehr zu nehmen.

Im zweiten Durchgang steigerte Alexander Zverev seine Punkteausbeute dann sogar noch. Denn nach erneutem Break zum Satzbeginn, brachte der 28-Jährige alle fünf Aufschlagspiele zu null durch. US-Boy Martin Damm, aktuell die Nummer 133 der Tenniswelt, blieb chancenlos. Nach 1:10 Stunde Spielzeit endete die diesjährige Auftaktpartie in Florida für Alexander Zverev folgerichtig mit dem ersten Matchball.

Zverev mit besserem Lauf als 2025?

Der starke Auftakt verspricht nach Indian Wells einen weiteren tiefen Lauf des Hamburgers in Miami. Im vergangenen Jahr war hingegen bereits früh Schluss für Alexander Zverev. Dort scheiterte Zverev nämlich als topgesetzter Spieler im Achtelfinale am Franzosen Arthur Fils. Vor zwölf Monaten gab es zum zum Auftakt ein 6:2, 6:4, damals gegen den Briten Jacob Fearnley.

In der nächsten Runde wartet nun übrigens Altmeister Marin Cilic, der sich in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima durchsetzen konnte. Der direkte Vergleich spricht klar für Zverev, der von den bisherigen acht Begegnungen nur eine Partie verloren hat. Die erste Begegnung im Jahr 2015.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



