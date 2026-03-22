Wegen anhaltender Kniebeschwerden: Fritz erwägt Auslassen der Sandplatzsaison

Taylor Fritz kämpft nach wie vor mit Beschwerden im Knie. Sollte beim ATP 1000-Turnier in Miami keine Besserung eintreten, will der US-Amerikaner seine Turnierplanung in diesem Jahr radikal überdenken.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 20:38 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz erwägt, auf die Sandplatzsaison zu verzichten.

In einem Interview mit Tennis.com erklärte der Weltranglistensiebte, dass er, je nachdem, wie er sich in Florida fühle, möglicherweise eine drastische Entscheidung treffen werde, was die Turnierplanung in diesem Jahr betrifft. Ein Aussetzen der Sandplatzsaison sei nicht ausgeschlossen.

„Ich muss mein Knie immer noch schonen. Manchmal geht es mir besser als an anderen Tagen, und ich weiß nicht genau, warum", gab Fritz zu Protokoll. "In Dallas fühlte ich mich super und es hat mich während des gesamten Turniers überhaupt nicht beeinträchtigt. Aber je näher Indian Wells rückte, desto mehr änderte es sich. Ich hatte das Gefühl, dass es mir etwas schlechter ging. Dasselbe ist bereits in Australien passiert."

“Aufschlussreiche” Woche

Die anhaltenden Probleme könnten den 28-Jährigen sogar dazu bewegen, die Sandplatz-Saison (wie bereits im Vorjahr) auszulassen. "Wir haben uns überlegt, dass wir nach Miami, falls wir keine deutlichen Verbesserungen sehen, es vielleicht etwas ruhiger angehen lassen und ich mich vollständig erholen sollten. Wenn es einen Teil der Saison gibt, den ich ohne größere Probleme verpassen könnte, dann wäre es die Sandplatzsaison, so wie letztes Jahr. Ich denke, diese Woche wird in dieser Hinsicht sehr aufschlussreich sein“, so Fritz.

Sportlich geht es für die Nummer 7 der Welt am Sonntag in der dritten Runde von Miami gegen Landsmann Reilly Opelka weiter. In der Runde zuvor hatte Fritz den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:7 (2) und 6:3 besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Miami

