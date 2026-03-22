Miami Open: Sebastian Korda schockt Carlos Alcaraz!

Sebastian Korda hat bei den Miami Open für eine große Überraschung gesorgt: Der US-Amerikaner schlug den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz nach einer Glanzleistung - trotz zwischenzeitlichem Wackler.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 22:47 Uhr

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© Getty Images Sebastian Korda

Denn: Alcaraz spielte gar nicht schlecht. Aber Korda traf an diesem Sonntagabend fast alles. Ergebnis: 6:3, 5:7, 6:4 für den 25-Jährigen.

Dass es eng werden könnte, kündigte sich dabei schon in den ersten Aufschlagspielen an, die allesamt umkämpft waren. Korda gelang schließlich das satzentscheidende Break zum 4:3. Korda returnierte dabei durchweg stark - und schlug ebenso gut auf.

Im zweiten Durchgang gelang Korda ebenfalls ein frühes Break; Alcaraz gelang es beim 1:3 aus seiner Sicht - unter anderem dank eines genialen Lobs aus vollem Lauf -, zwei Breakbälle zum Doppelbreak für den US-Amerikaner abzuwehren. Korda indes patzte beim 6:3, 5:4 mit drei unerzwungenen Fehlern, Alcaraz glich mit einem Zu-Null-Break aus. Und holte sich kurz später den Satzausgleich.

Korda aber berappelte sich und hielt sich zu Beginn des dritten Satzes im Match. Er schaffte erneut das erste Break, zum 4:3. Und blieb diesmal cool. Seinen zweiten Matchball verwertete er mit einem Service-Winner.

Korda legt sich vorm Match neuen Plan zurecht

Korda erklärte anschließend im On-Court-Gespräch, man habe vorher im Team besprochen, es nicht übertreiben zu wollen - einen eher “durchschnittlichen Ball” zu spielen. Denn Korda hatte große Matches oft knapp verloren. Aber wenn das Durchschnitt gewesen sein soll? “Ich habe schon aggressiv gespielt über das gesamte Match”, ergänzte Korda lächelnd.

Korda zeigte damit auch, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Er stand bereits auf Platz 15 der Welt, musste allerdings im Vorjahr aufgrund einer Beinverletzung lange pausieren und rutschte im Ranking ab. Kürzlich aber gewann er in Delray Beach - und stellt mittlerweile wieder die Nummer 36. Für Alcaraz indes endet das “Sunshine Double” etwas ernüchternd, speziell nach seinem starken Saisonstart mit dem Sieg bei den Australian Open und in Doha. In Indian Wells verlor er im Halbfinale, nun schon in Runde 3.

Im Achtelfinale hingegen: Taylor Fritz. Der an sechs gesetzte US-Amerikaner gewann gegen seinen Landsmann Reilly Opelka mit 6:3, 6:4. Fritz trifft nun auf Jiri Lehecka.