ATP Masters Miami: Alexander Zverev nervenstark ins Viertelfinale

Alexander Zverev ist mit einem 7:6 (4) und 7:6 (1) gegen Quentin Halys ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Dort geht es gegen Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 07:33 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat gegen Quentin Halys bichst anbrennen lassen

Alexander Zverev steht in Miami unter den letzten acht. Die deutsche Nummer eins gewann in der Night Session am Dienstag gegen den Franzosen Quentin Halys mit 7:6 (4) und 7:6 (1). Damit trifft Zverev im Viertelfinale auf Francisco Cerundolo, der sich gegen Ugo Humbert mit 6:4 und 6:3 behaupten konnte.

Gegen Cerundolo hatte Zverev in den ersten Partien stets Probleme, mittlerweile steht es im Head-to-Head aber 3:3. Zuletzt haben sich die beiden bei den Australian Open getroffen, Zverev setzte sich dort glatt in drei Sätzen durch.

In der Partie gegen Halys konnte Zverev erneut auf seinen Aufschlag vertrauen: Er ließ keinen einzigen Breakball zu. Andererseits hatte er selbst als Rückschläger auch kaum Chancen.

Sinner gegen Tiafoe

Aber natürlich wird Alexander Zverev auch schon ein bischen voraus blicken: Denn im Halbfinale droht erneut ein Treffen mit Jannik Sinner, gegen den er zuletzt in der Vorschlussrunde von Indian Wells verloren hat. Sinner setzte sich gegen einen starken Alex Michelsen mit 7:5 un 7:6 (4) durch. Nun geht es für den Südtiroler aber erst einmal gegen Frances Tiafoe, der gegen Terence Atmane in drei Sätzen gewinnen konnte.

In der oberen Tableau-Hälfte ist alles offen. Denn da lauten die Viertelfinal-Partien Tommy Paul gegen Arthur Fils und Jiri Lehecka gegen den spanischen Qualifikanten Martin Landaluce.

Hier das Einzel-Tableau in Miami





