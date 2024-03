ATP Masters Miami: Carlos Alcaraz - "Das beste Gefühl seit vergangenem Sommer"

Carlos Alcaraz präsentierte sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bislang in beeindruckender Form. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenzweite auf den Bulgaren Grigor Dimitrov.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 06:51 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz gab in Miami noch keinen Satz ab

Für Carlos Alcaraz läuft es auf den US-amerikanischen Hartplätzen weiterhin wie geschmiert. Nach seinem Triumph in Indian Wells erreichte der Spanier das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ohne Satzverlust. Und zeigte dabei noch beeindruckendere Leistungen als vor wenigen Tagen in der kalifornischen Wüste.

"Ich weiß nicht, ob ich mein bestes Spiel spiele, aber es ist zweifellos das beste Gefühl", erklärte Alcaraz nach seinem überzeugenden 6:3 und 6:3-Achtelfinalerfolg gegen Lorenzo Musetti. "Ich denke, ich habe mich ziemlich gut geschlagen. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung."

Der Sieg über Musetti markierte für den amtierenden Wimbledon-Sieger bereits den neunten Erfolg en suite. Nach einem schwierigen Jahresbeginn - Alcaraz scheiterte im Australian-Open-Viertelfinale an Alexander Zverev und zog sich wenig später in Rio de Janeiro eine Knöchelverletzung zu - agiert der 20-Jährige nun wieder in Topform.

Alcaraz hat wieder Spaß

Geholfen habe ihm dabei das tägliche Golfspielen in Indian Wells, verriet Alcaraz. Durch diese Ablenkung habe er den Spaß am Tennissport wiederentdeckt. Gedanken an seine jüngste Verletzung verschwendet der Iberer indes keinen mehr: "Ich fühle mich auf dem Platz großartig. Ich bewege mich großartig, bin nicht verletzt und denke nicht mehr an den Knöchel."

"Ich glaube, das ist das beste Gefühl seit vergangenem Sommer", ließ Alcaraz seine Konkurrenten wissen. Eine Botschaft, die auch Viertelfinalgegner Grigor Dimitrov vernommen haben wird. Die gute Nachricht aus Sicht des Bulgaren: Das bislang letzte Duell gegen Alcaraz konnte er im Vorjahr in Shanghai für sich entscheiden.

