ATP Masters Miami: Fritz im Halbfinale - der Traum vom Heimsieg lebt!

Taylor Fritz hat mit einem dramatische Drei-Satz-Erfolg gegen Matteo Berrettini das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.03.2025, 05:47 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz benötigt in Miami noch zwei Siege

Was für ein Match zwischen Taylor Fritz und Matteo Berrettini! Der US-amerikanische Lokalmatador und der Italiener spielten im letzten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ihr Nenngeld bis zum letzten Cent aus, ehe Fritz mit einem 7:5, 6:7 (7) und 7:5 in die Vorschlussrunde einzog. Dort geht es nun gegen Jakub Mensik, der in der ersten Partie des Donnerstags gegen Arthur Fils mit 7:6 (5) und 6:1 gewinnen konnte.

Dabei hätte Fritz es viel einfacher haben können. Im zweiten Satz hatte er als Rückschläger beim Stand von 6:5 bereits zwei Matchbälle, dann führte er im Tiebreak mit 6:3. Aber Berrettini kämpfte sich zurück, wehrte im zweiten Akt insgesamt sechs Matchbälle seines Gegners ab.

Djokovic trifft auf Dimitrov

Für Taylor Fritz könnte Miami den Wendepunkt einer bislang nicht zufriedenstellend verlaufenden Saison 2025 bedeuten. Zwar konnte er ganz zu Beginn des Jahres gemeinsam mit Coco Gauff den United Cup gewinnen, danach lief es aber nur selten nach Plan. In seiner Karriere hat Fritz bislang ein ATP-Masters-1000-Event gewinnen können: 2022 in Indian Wells.

Das zweite Halbfinale bestreiten Rekord-Champion Novak Djokovic und Grigor Dimitrov. Letzterer hatte gestern einen Ruhetag, der nach dem dramatischen Drei-Satz-Erfolg gegen Francisco Cerundolo aber auch bitter nötig war. Djokovic dagegen gewann gegen Sebastian Korda trotz eines 0:3-Rückstandes im zweiten Satz mit 6:3 und 7:6 (4). Im Head-to-Head mit Dimitrov steht es übrigens 12:1 für Novak Djokovic.

Hier das Einzel-Tableau in Miami