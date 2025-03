ATP Masters Miami: Djokovic erreicht Halbfinale und bricht nächsten Rekord

Novak Djokovic ist mit einem 6:3 und 7:6 (4) gegen Sebastian Korda in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Miami eingezogen. Als ältester Spieler überhaupt in dieser Turnierkategorie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 23:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic braucht noch zwei Siege für seinen 100. Titel

Hier das Match im Liveticker zum Nachlesen.

Am Ende war es ein Ass, das Novak Djokovic den Einzug in das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami beschert hat. In Wahrheit aber sah Sebastian Korda nach dem Reabreak zum 4:5 durch den Serben bereits wie ein geschlagener Mann aus. Denn Djokovic hatte sich nach einem 0:3-Rückstand wieder gefangen, leistete sich kaum noch Fehler. Am Ende stand ein 6:3 und 7:6 (4) für den 24-maligen Grand-Slam-Champion.

Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde, in der Djokovic auf Grigor Dimitrov treffen wird, stellt der serbische Großmeister mal wieder einen Rekord auf: Novak Djokovic ist nun der älteste Mann, der jemals das Halbfinale eines 1000er-Turniers erreicht hat. So ganz nebenbei wird es das 79. Match von Djokovic in einem Halbfinale dieser Kategorie werden.

Die Bilanz gegen Dimitrov ist mit 12.1 fast furchterregend einseitig für Djokovic. Den einzigen Sieg für den Bulgaren gab es 2013 in Madrid. Gemeinsam bringe die beiden Veteranen übrigens 71 Jahre und 262 Tage in ihr Match ein. Auch das ein Rekord bei einem 1000er.

In der oberen Tableau-Hälfte steht bislang nur Jakub Mensik als Halbfinalist fest. Der 19-jährige Tscheche gewann gegen Zverev-Bezwinger Athur Fils mit 7:6 (5) und 6.1. Mensik spielt entweder gegen Taylor Fritz oder Matteo Berrettini um den Einzug in seine erstes Finale bei einem ATP-Tour-1000-Event.

Hier das Einzel-Tableau in Miami