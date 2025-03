ATP-Masters Miami: Fritz konsequent, Thompson nächster Zverev-Gegner

Mit einer konzentrierten Leistung wurde Taylor Fritz in seinem Auftakt-Match beim ATP-Masters-Turnier in Miami gegen Lorenzo Sonego seiner Favoritenrolle gerecht. Jordan Thompson steht als nächster Gegner von Alexander Zverev fest.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 20:32 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist in Miami weiterhin der große Hoffnungsträger der US-amerikanischen Zuschauer.

Nach dem überraschenden Aus von Lokalmatador Ben Shelton ruhten die Hoffnungen der heimischen Zuschauer auf Taylor Fritz als US-amerikanische Nr. 1. Und der 27-jährige hatte gegen den Italiener Lorenzo Sonego alle Hände voll zu tun. Ohne eine einzige Break-Chance im ersten Durchgang ging es in den Tiebreak, den der Weltranglisten-4. deutlich für sich entscheiden konnte. Auch im zweiten Akt gaben sich beide Protagonisten bei eigenem Service lange keine Blöße, ehe der US-amerikanische Davis-Cup-Spieler beim Stand von 4:3 seine sechste Break-Möglichkeit im Spiel nutzen und anschließend sicher zum 7:6 (2), 6:3-Erfolg nach 1:49 Stunden ausservieren konnte.

Im Sechzehntelfinale sieht sich die Nr. 3 des Turniers entweder dem Kanadier Denis Shapovalov oder dem Argentinier Thiago Agustin Tirante gegenüber.

Thompson behält gegen Mpetshi Perricard die Nerven

Ebenfalls in den entscheidenden Momenten war der Australier Jordan Thompson in seiner Begegnung gegen den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard zur Stelle. Im ersten Satz ging es ohne Breaks in den Tiebreak, in dem der 30-jährige Thompson die Oberhand behielt. Im zweiten Satz lag der australische Davis-Cup-Spieler mit Break im Hintertreffen, kämpfte sich aber wieder zurück und dominierte den zweiten Tiebreak der Partie zum 7:6 (4), 7:6 (1)-Sieg nach 98 Minuten. Somit trifft der Weltranglisten-37. in der nächsten Runde auf den Hamburger Alexander Zverev, der mit dem britischen Qualifikanten Jacob Fearnley beim 6:2, 6:4-Erfolg wenig Mühe hatte.

Machac kämpft sich gegen Arnaldi durch

Weiterhin groß auf spielt der Acapulco-Champion Tomas Machac. Der Tscheche musste jedoch gegen den Italiener Matteo Arnaldi alles in die Waagschale werfen, ehe er als Nr. 20 des Turniers nach 1:46 Stunden mit 6:2, 1:6, 6:3 triumphieren konnte. In der nächsten Runde wartet auf den 24-jährigen entweder der an Nr. 11 gesetzte Däne Holger Rune oder Aufschlaghüne Reilly Opelka aus den USA.

