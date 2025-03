ATP-Masters Miami: Zverev mit lockerem Aufgalopp gegen Fearnley

Mit einer durchwegs souveränen Leistung besiegte der Hamburger Alexander Zverev in seinem Auftakt-Match beim ATP-Masters-Turnier in Miami den britischen Qualifikanten Jacob Fearnley glatt in zwei Sätzen. Die Segel streichen musste dagegen der US-Amerikaner Ben Shelton, der sich Coleman Wong aus Hongkong in einem Dreisatz-Krimi geschlagen geben musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 19:48 Uhr

© Getty Images Mit einem von Beginn an ungefährdeten Erfolg nahm der topgesetzte Alexander Zverev erfolgreich die Auftakthürde in Miami.

Einen Fehlstart wie in Indian Wells, als Alexander Zverev zum Auftakt am Niederländer Tallon Griekspoor scheiterte, galt es für den erneut topgesetzten Hamburger beim zweiten Masters-Event der Saison in Miami um jeden Preis zu vermeiden. Und die Chancen gegen Jacob Fearnley standen nicht so schlecht, schließlich konnte der Olympiasieger von Tokio zu Jahresbeginn das bislang einzige Aufeinandertreffen in der dritten Runde der Australien Open glatt in drei Sätzen für sich entscheiden.

Nach einem souveränen Aufschlagspiel beider Protagonisten erhöhte Zverev mit gelungenen Returns den Druck bei Aufschlag seines Gegners und nahm dem Briten zweimal in Folge das Service ab. Bei eigenem Aufschlag kam der 27-jährige im ersten Satz nur einmal in Bedrängnis, konnte aber zwei laufende Break-Chancen abwehren. Mit einem Ass besiegelte der deutsche Davis-Cup-Spieler den Gewinn des ersten Durchgangs.

Obwohl sich Qualifikant Fearnley im zweiten Akt etwas steigerte, blieb Zverev von Beginn an weiter am Drücker und schaffte analog zum ersten Durchgang im dritten Spiel das Break. Bei eigenem Aufschlag blieb der 23-fache ATP-Titelträger unantastbar und ließ bis zum Ende der Partie nichts mehr anbrennen. Auch wenn er eine Chance auf das Doppel-Break verstreichen lassen musste, fixierte er mit einem weiteren Ass den 6:2, 6:4-Erfolg nach 58 Minuten.

In der nächsten Runde sieht sich der Weltranglisten-2. entweder dem aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard oder Jordan Thompson aus Australien gegenüber, gegen den Zverev eine 2:2-Bilanz vorzuweisen hat.

Shelton scheitert an Wong

Eine böse Überraschung vor heimischem Publikum erlebte der an Nr. 13 gesetzte US-Amerikaner Ben Shelton gegen Wildcard-Spieler Coleman Wong aus Hongkong. Zwar konnte der 22-jährige nach knapp verlorenem ersten Durchgang in seiner stärksten Phase im Match den Satzausgleich herstellen, musste sich aber nach 2:16 Stunden mit 6:7 (3), 6:2, 6:7 (5) geschlagen geben. Im Sechzehntelfinale trifft der 20-jährige Wong auf den australischen Lucky Loser Adam Walton, der sich mit 6:4, 6:4 gegen den Italiener Luciano Darderi behaupten konnte.

