ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Jacob Fearnley im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jacob Fearnley treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 09:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Jacob Fearnley treffen zum zweiten Mal aufeinander

Alexander Zverev geht zum zweiten Mal in Folge als Nummer eins in ein ATP-Masters-1000-Turnier. Und anders als in Indian Wells, wo es gleich zum Auftakt eine Pleite gab, möchte Zverev in Miami richtig weit kommen.

Erster Gegner wird der Brite Jacob Fearnley sein. Mit dem hat Zverev im bislang einzigen Match gute Erfahrungen gemacht. Denn in der dritten Runde der Australian Open 2025 gewann Zverev sicher in drei Sätzen.

Zverev vs. Fearnley - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jacob Fearnley und Alexander Zverev gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Miami