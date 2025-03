ATP Masters Miami: Fritz schlägt Shapovalov - nun gegen Lucky Loser Walton

Taylor Fritz hat beim ATP-Masters-1000-Turnier durch einen Zweisatz-Erfolg gegen Denis Shapovalov das Achtelfinale erreicht. Dort trifft er auf einen Sensations-Mann. Im Achtelfinale wird es auch zu einem tschechischen Duell kommen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 21:36 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz besiegte in Miami Denis Shapovalov

Der an Nummer drei gesetzte Fritz revanchierte sich für seine Niederlage gegen Denis Shapovalov in Dallas und sicherte sich mit 7:5, 6:3 seinen Platz im Achtelfinale in Miami. Die amerikanische Nummer eins gab im ersten Satz zwar eine 5:2-Führung ab, gewann aber mit einigen souveränen Aufschlägen die Kontrolle zurück und sicherte sich in 86 Minuten den Sieg. Im Head-to-Head gegen den Kanadier verkürzte Fritz somit auf 5:6.

„Wenn wir dieses Match zehnmal spielen würden, würde ich es wahrscheinlich öfter gewinnen als verlieren“, meinte der US-Amerikaner über das jüngste Aufeinandertreffen in Dallas. „Damals hat er wirklich gut aufgeschlagen. Heute habe ich wahrscheinlich etwas besser retourniert, aber er hat mir auch mehr geholfen. Er hat ein paar Doppelfehler gemacht, und insgesamt habe ich gut gespielt.“

Australischer Überraschungsgast im Achtelfinale

Im Achtelfinale wartet mit Adam Walton ein nahezu unbeschriebenes Blatt auf den Weltranglisten-Vierten. Der Lucky Loser aus Australien setzte sich in seinem Drittrunden-Match im Duell zweier Überraschungs-Männer gegen Coleman Wong aus Hongkong mit 7:6 (6), 4:6 und 6:4 durch. Walton, die derzeitige Nummer 89 im ATP-Ranking, hatte davon profitiert, dass Hubert Hurkacz kurzfristig seine Turnierteilnahme absagen musste, und in der Runde zuvor den Italiener Luciano Darderi besiegt.

Zu einem rein tschechischen Duell kommt es im Achtelfinale zwischen Jakub Mensik und Tomas Machac. Während sich Machac mit 7:6 (1), 6:3 über Reilly Opelka hinwegsetzte, ließ Jungstar Jakub Mensik beim 6:4, 6:4 gegen Roman Safiullin wenig anbrennen. Der 19-jährige Mensik hatte in der Runde zuvor nach einer bärenstarken Vorstellung gegen Indian Wells-Sieger Jack Draper triumphiert.

Im ersten Spiel des Tages hatte sich Alexander Zverev nach holprigem Start gegen Jordan Thompson mit 7:5, 6:4 durchgesetzt.

Herren-Einzel-Tableau in Miami