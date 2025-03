ATP-Masters Miami: Teenager Mensik stoppt Indian-Wells-Champion Draper

Mit einer couragierten und beeindruckenden Leistung besiegte der 19-jährige Tscheche Jakub Mensik in der zweiten Runde beim ATP-Masters-Event in Miami den Indian-Wells-Champion Jack Draper und beendete damit den Traum des Briten vom Sunshine-Double.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 23:00 Uhr

© Getty Images In Miami sorgte Jakub Mensik mit dem Sieg gegen den frisch gebackenen Indian-Wells-Champion Jack Draper für eine Überraschung.

Dabei erwischte der frisch gebackene Masters-Turniersieger Jack Draper gegen den tschechischen Youngster Jakub Mensik mit einer schnellen 2:0-Führung einen Start nach Maß. Im weiteren Verlauf jedoch übernahm der 19-jährige Mensik gegen die Nr. 6 des Turniers mit seiner aggressiven Vorhand immer mehr das Ruder und dominierte auch den Tiebreak im ersten Durchgang.

Trotz Break-Chancen auf beiden Seiten hielten beide Protagonisten ihre Aufschlagspiele im zweiten Akt, weshalb erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Und auch dort hatte die ehemalige Nr. 2 der Junioren-Weltrangliste bei insgesamt 47 Gewinnschlägen in der gesamten Partie deutlich das bessere Ende für sich und triumphierte nach knapp zwei Stunden mit 7:6 (2), 7:6 (3).

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-54. entweder dem Australier Alexei Popyrin oder Roman Safiullin gegenüber.

Teenager Fonseca nimmt Humbert raus

Einen erneut spektakulären Vortrag lieferte der 18-jährige Joao Fonseca in seiner Partie gegen den an Nr. 19 gesetzten Franzosen Ugo Humbert ab. Dabei nahm der Brasilianer seinem 26-jährigen Gegner gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und ließ sich den Vorsprung bis zum Satzende nicht mehr nehmen. Auch im weiteren Verlauf diktierte der US-Open-Juniorensieger von 2023 mit dem hohen Tempo in seinen Grundschlägen und besiegelte nach zwei Breaks im zweiten Akt mit seinem dritten Matchball den 6:4, 6:3-Erfolg nach 70 Minuten. Im Achtelfinale trifft die Nr. 60 der Welt entweder auf Bu Yunchaekete aus China oder den an Nr. 10 gesetzten Australier Alex de Minaur.

Shapovalov ringt Tirante nieder

Eine Ehrenrunde drehte der Kanadier Denis Shapovalov in seiner Begegnung gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante. Mit Satzführung im Rücken ließ der Linkshänder im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag beim Stand von 5:4 drei laufende Matchbälle aus, ehe er nach 2:27 Stunden doch noch mit 6:3, 6:7 (1), 7:6 (3) siegen konnte. In der Runde der letzten 32 fordert der Weltranglisten-28. den an Nr. 3 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz.

Hier das Einzel-Tableau aus Miami