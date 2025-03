Indian Wells: Jack Draper mit Gala zu erstem Masters-Titel

Jack Draper hat sich beim Masters-Turnier in Indian Wells den Titel geholt. Er schlug Holger Rune glatt in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 23:38 Uhr

© Getty Images Jack Draper

Jack Draper heißt der Sieger der Herrenkonkurrenz beim 1000er-Turnier in Indian Wells: Der Brite schlug Holger Rune aus Dänemark mit 6:2, 6:2 - nach nur 1 Stunde und 9 Minuten Spielzeit.

Draper trat dabei beeindruckend stark auf, und das in seinem ersten Masters-Turnier-Finale. Er hatte im Halbfinale bereits Titelverteidiger Carlos Alcaraz entthront, zuvor auch Lokalmatador Taylor Fritz. Für den 23-Jährigen ist es der dritte Turniersieg, nach dem Erfolg beim Rasenturnier in Stuttgart und dem Hallenturnier in Wien in 2024. Bei den US Open hatte er im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht.

“Ich spüre, dass sich die harte Arbeit in den letzten Jahren nun auf den großen Bühnen auszahlt”, so Draper im Anschluss. Er habe aggressiv spielen müssen - und das habe er getan. “Ich habe das Match gut diktiert.”

Draper ließ im gesamten Match keinen Breakball zu, er nutzte selbst vier seiner sieben Möglichkeiten.

Jack Draper rauscht in die Top 10 der Welt

Bei den Australian Open hatte Draper noch im Achtelfinale gegen Alcaraz verletzt aufgeben müssen, seither läuft es. In Doha hatte er bereits das Endspiel erreicht.

Draper wird dank seines Indian-Wells-Sieges auch im Ranking einen Sprung nach vorne machen und ab morgen auf Platz 7 der Welt stehen - so hoch wie noch nie. Er ist der fünfte Brite, der es unter die ersten Zehn im ATP-Ranking schaffen wird.

Holger Rune muss hingegen auf seinen ersten 1000er-Titel waren. Er verlor auch sein drittes Endspiel dieser Kategorie. Dennoch kann Rune mit seiner Leistung in dieser Woche zufrieden sein. Er gewann unter anderem gegen den wiedererstarkten Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.