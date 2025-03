ATP Masters Miami: Goffin zum Auftakt? Alcaraz ist gewarnt!

Carlos Alcaraz startet beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami 2025 gegen David Goffin. Und muss auf der Hut sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 07:09 Uhr

© Getty Images David Goffin hat gegen Carlos Alcaraz eine ausgeglichene Bilanz

Gar nicht so alte, vornehmlich österreichische Tennisfans werden sich dran erinnern: David Goffin war für Dominic Thiem ein stets unangenehmer Gegner, man denke nur an das Endspiel in Kitzbühel 2014, als Thiem die heimischen Fans schon am Träumen hatte, ehe Goffin nach verlorenem ersten Satz plötzlich die zweite Luft bekam und die Sieger-Gams mit nach Belgien nahm.

Thiem und Goffin haben sich auf den großen Courts der Tenniswelt hart und immer fair bespielt, hier und da auch zusammen aufgedoppelt. Bis die große Zäsur in der Karriere des David Goffin kam - im Achtelfinale der French Open 2017, als wieder einmal ein Duell mit Thiem in Aussicht stand. Aber Goffin verhedderte sich in der aufgerollten Regenplane auf dem Court Suzanne-Lenglen, trug eine langwierige Verletzung davon.

Goffin schlägt Alcaraz in Astana

Nun hat sich Goffin mit einem 2:6, 6:4 und 6:2 gegen Aleksandar Vukic ein Treffen mit Carlos Alcaraz erspielt. Es wird das dritte Duell der beiden werden, das bislang letzte gab es 2022 in Astana, Goffin gewann dieses mit 7:5 und 6:3. Anfang 2021 hatte Alcaraz beim Vorbereitungsturnier in Melbourne mit einem glatten Zwei-Satz-Erfolg vorgelegt.

Im Grunde hat Alcaraz gegen einen Gegner wie Goffin, der ihm Rhythmus gibt, sicher nichts einzuwenden. Wenn der denn seine Nervosität in den Griff bekommt. Eben die hatte der viermalige Grand-Slam-Champion nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Jack Draper in Indian Wells ja thematisiert - wenn auch nicht als Grund für das Ausscheiden benannt. Da stand Alcaraz wie gewohnt nicht an, seinem Bezwinger sportlich fair zu gratulieren.

Die Erinnerungen an Miami sind für Alcaraz indes ja zuallererst gute. Hier hat er 2022 sein allererstes 1000er-Turnier gewonnen, noch bevor ihm dies auf Sand wenige Wochen später in Madrid gelang.

Hier das Einzel-Tableau in Miami