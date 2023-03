ATP Masters Miami: Hurkacz, Tiafoe, Félix - die Mitfavoriten purzeln raus

Am Montag hat es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon in Runde drei einige Spieler erwischt, die sich durchaus Chancen auf den Titel ausrechnen durften: Hubert Hurkacz, Frances Tiafoe und Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2023, 07:08 Uhr

© Getty Images Für Hubi Hurkacz ist das Turnier in Miami 2023 vorbei

Wären da nicht Stefanos Tsitsipas, der mit Mühe gegen Cristian Garin in das Achtelfinale eingezogen ist, und Daniil Medvedev, der vom Rückzug von Alex Molczan profitierte - die untere Hälfte des Tableaus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami wäre eine noch offenere Veranstaltung.

Denn mit Hubert Hurkacz hat sich zum Beispiel der Champion von 2021 verabschiedet. Hurkacz unterlag Adrian Mannarino mit 6:7 (5) und 6:7 (0). Der Franzose spielt nun gegen Christopher Eubanks, mit dem im Achtelfinale nicht zwingend zu rechnen war. Eubanks schlug Gregoire Barrere mit 6:3 und 7:6 (7).

Tsitsipas nun gegen Khachanov

Auch Frances Tiafoe, zuletzt in Indian Wells noch im Halbfinale, musste die Segel streichen. Und zwar gegen Lorenzo Sonego, der in Runde eins Dominic Thiem besiegt hatte. Gegen Tiafoe gewann Sonego ungefährdet mit 6:3 und 6:4 und erspielte sich damit ein Duell mit Francisco Cerundolo, der gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:2 und 7:5 erfolgreich blieb.

Als Favorit auf den Finaleinzug aus diesem 64er-Sektor muss aber Daniil Medvedev gelten. Der Russe, in diesem Jahr bereits dreimaliger Turniersieger, trifft im Achtelfinale auf Quentin Halys. Stefanos Tsitsipas wird sich schon gegen einen gut aufgelegten Karen Khachanov schwertun.

Hier das Einzel-Tableau in Miami