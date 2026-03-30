ATP Masters Miami: Jannik Sinner krönt sich in Florida – Sunshine Double perfekt und Platz in den Geschichtsbüchern

Favorit Jannik Sinner setzte sich im Endspiel der Miami Open 2026 gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 6:4, 6:4 durch und holte sich damit das begehrte Sunshine-Double.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 02:02 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner holte sich mit einem Sieg über Jiri Lehecka in Miami das Sunshine-Double

Jannik Sinner hat sich in Miami zum Champion gekrönt – und dabei gleich ein ganz besonderes Kapitel Tennisgeschichte geschrieben. Der Italiener besiegte Jiri Lehecka im Finale souverän und sicherte sich nach Indian Wells auch den Titel in Florida. Damit vollendet Sinner das prestigeträchtige Sunshine Double – ein Kunststück, das zuletzt Roger Federer im Jahr 2017 gelungen war.

Dabei begann der Finalabend alles andere als ideal. Regenunterbrechungen, ein immer wieder durchnässter Court und lange Wartezeiten prägten die Partie im Hard Rock Stadium. Doch als der Ball schließlich im Spiel war, zeigte sich Sinner einmal mehr unbeeindruckt von äußeren Umständen – kühl, fokussiert und in den entscheidenden Momenten gnadenlos effizient.

Der erste Satz spiegelte die Kräfteverhältnisse nur bedingt wider. Lehecka agierte mutig und kam zu mehreren Breakchancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Sinner hingegen nutzte seine Möglichkeiten eiskalt, nahm dem Tschechen den Aufschlag zum 2:1 ab und servierte den Durchgang schließlich sicher zum 6:4 aus.

Dreifacher Sunshine-Double

Auch im zweiten Satz ließ der Weltranglistenerste nichts anbrennen. Ein spätes Break zum 5:4 stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Sinner blieb bei eigenem Service nahezu unangreifbar und spielte die Partie souverän zu Ende – ohne Lehecka noch einmal zurück ins Match kommen zu lassen.

Mit diesem Erfolg setzt Sinner nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen, sondern sorgt auch für eine historische Konstellation: Denn bei den Damen hatte Aryna Sabalenka ebenfalls sowohl Indian Wells als auch Miami gewonnen. Ein gleichzeitiges Sunshine Double bei Frauen und Männern gab es zuletzt 1994 – damals durch Pete Sampras und Steffi Graf.

Eine Kombination, die als extrem selten gilt – und die Sinner nun mit seinem Triumph in Miami wieder Realität werden ließ - zumal auch der Damen-Doppel-Wettbewerb in einem Sunshine Double für Katerina Siniakova und Taylor Townsend mündete.

Das Einzel-Tableau in Miami