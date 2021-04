ATP Masters Miami: Jetzt live - Jannik Sinner trifft im Finale auf Hubert Hurkacz

Jannik Sinner trifft in seinem ersten ATP-Masters-1000-Finale in Miami auf den Polen Hubert Hurkacz. Das Match wird live bei Sky im TV und Stream und auf tennistv.com übertragen. Hier könnt ihr das Endspiel ab sofort im Liveticker mitverfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2021, 18:53 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Und da... ... sind die beiden Protagonisten auch schon. Sonnig ist's, ein paar Zuschauer sind auch da. Gut so. Für die... ... nächsten Stunden wird diese Freundschaft aber natürlich ruhen. Schließlich geht es für beide um den mit Abstand größten Titel ihrer Karriere. Mit Sinner... ... und Hurkacz treffen darüber hinaus zwei gute Kumpels aufeinander. "Hubi ist mein bester Freund auf der Tour", meinte Sinner vor der Begegnung. Schließlich stehen... ... sich heute der Weltranglisten-31. (Sinner) und die Nummer 37 (Hurkacz) gegenüber. Beide Akteure werden heute zudem ihr erstes Endspiel auf ATP-Masters-1000-Ebene bestreiten. So, liebe... ... Tennisfreunde: Das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami steht auf dem Programm. Und es ist eines voller Überraschungen. Mit Jannik Sinner und Hubert Hurkacz stehen zwei Spieler im Endspiel, die man so vor Turnierbeginn wohl nicht auf dem Zettel gehabt hätte. Begrüßung Servus und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Jannik Sinner und Hubert Hurkacz.

Jannik Sinner trifft im Miami-Finale auf Hubert Hurkacz

Überraschender hätte diese Endspielpaarung wohl kaum sein können. Hubert Hurkacz, die Nummer 37 der Tenniswelt, gegen den 19-jährigen Jannik Sinner, seines Zeichens immerhin die Nummer 31 der ATP-Charts. Trotz der Abwesenheit von Djokovic, Nadal, Thiem, Federer & Co darf diesem Endspiel gut und gerne das Attribut Sensationsfinale verliehen werden.

Beide Spieler nutzten die Chance, die sich durch das Viertelfinalaus von Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas ergeben hatte und spielten sich mit überraschend klaren - Hurkacz besiegte in der Vorschlussrunde Andrey Rublev in zwei Sätzen -, bzw. knappen - Jannik Sinner behielt in drei Sätzen gegen Roberto Bautista Agut die Oberhand - Siegen ins Finale.

In diesem ist nun - wenn man so will - der junge Sinner der leichte Favorit. Der Südtiroler rangiert in der ATP-Weltrangliste sechs Plätze vor seinem Finalgegner, beide haben zwei Titel auf der ATP-Tour vorzuweisen. Duell zwischen Sinner und Hurkacz gab es hingegen bislang noch keines.

Sinner vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Miami ist für 19:00 Uhr mitteleuropäische Zeit angesetzt. Ihr könnt das Duell zwischen Jannik Sinner und Hubert Hurkacz live bei Sky im TV und Stream, sowie bei tennistv.com mitverfolgen. Hier bei uns gibt es das Finale im Liveticker.