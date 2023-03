ATP Masters Miami: Jannik Sinner zieht problemlos ins Halbfinale ein

Jannik Sinner ist beim ATP-Masters-1000-Turnier von Miami als erster Spieler in die Vorschlussrunde eingezogen. Der Südtiroler besiegte Emil Ruusuvuori im Viertelfinale in zwei Sätzen. Selbst von einer mehr als zweistündigen Regenpause ließ sich der 21-Jährige nicht aus der Ruhe bringen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2023, 00:40 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht im Miami-Halbfinale

Nächster starker Auftritt von Jannik Sinner: Nach seiner Galavorstellung gegen Andrey Rublev legte der Weltranglistenelfte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nur einen Tag später mit einem überzeugenden 6:3 und 6:1-Viertelfinalerfolg gegen Emil Ruusuvuori nach. Der 21-Jährige blieb in Florida somit ohne Satzverlust.

Im Vorjahr hatte Sinner im Miami-Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo wegen Blasen am Fuß nach nur fünf Spielen aufgegeben, zwölf Monate später lief es für ihn deutlich besser. Ruusuvuori erlangte nie wirklich Zugriff auf das Match und wurde vom italienischen Youngster phasenweise an die Wand gespielt. Daran änderte auch eine über zweistündige Regenpause beim Stand von 6:3 und 2:0 nichts.

In der Vorschlussrunde trifft Sinner auf den Sieger der Begegnung zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz. In der unteren Hälfte kommt es am Donnerstag (Ortszeit) zu den Viertelfinalduellen Daniil Medvedev gegen Christopher Eubanks bzw. Francisco Cerundolo gegen Karen Khachanov.

Hier das Einzel-Tableau in Miami