ATP Masters Miami: John Isner fehlt noch ein Sieg zum Sunshine Doppel-Double

John Isner hat mit Hubert Hurkacz das Doppel-Endspiel des ATP-Masters-1000 Turniers in Miami erreicht. Und das, nachdem Isner schon in Indian Wells den Titel im Paarlauf geholt hatte. Allerdings an der Seite von Jack Sock.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 04:53 Uhr

© Getty Images John Isner und Hubert Hurkacz stehen in Miami im Finale

Vor knapp zwei Wochen hatte John Isner seinen damaligen Partner Jack Sock nach dem Finalsieg in Indian Wells noch über den grünen Klee gelobt, als besten Doppel-Spieler der Welt ausgerufen. Aber wie sich nun in Miami zeigt: Auch Isner selbst muss ganz herausragende Qualitäten im Paarlauf haben. Denn der US-amerikanische Routinier steht vor dem Sunshine Double im Doppel. Wenn er mit Hubert Hurkacz auch noch das Endspiel gegen Neal Skupski und Wesley Koolhof für sich entscheiden kann.

Hurkacz ist in Miami ja noch in zweifacher Mission unterwegs, am Donnerstag hatte der Titelverteidiger im Einzel zunächst mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Daniil Medvedev die Vorschlussrunde erreicht. Und dabei sichergestellt, dass Novak Djokovic auch weiterhin die Nummer eins in der ATP-Weltrangliste bleiben wird. Gemeinsam mit Isner hielt sich der Pole wenigen Stunden nach diesem Coup nicht lange mit den Australian-Open-Champions Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios auf. Hurkacz/Isner gewannen das Halbfinale gegen die beiden Australier mit 6:4 und 6:3.

Koolhof und Skupski hatten mit den italienischen Altmeistern Simone Bolelli und Fabio Fognini schon härter zu kämpfen. Gewannen am Ende aber mit 6:1, 3:6 und 10:5. Für den Niederländer und seinen britischen Partner ist es bereits die vierte Finalteilnahme des Jahres. Die drei bisherigen in Doha, Adelaide und Melbourne haben Koolhof/Skupski jeweils für sich entschieden.

Hier das Doppel-Tableau in Miami