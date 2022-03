ATP Masters Miami: Kyrgios eckt wieder an – und verliert gegen Sinner

Nick Kyrgios hat seine Achtelfinalpartie gegen Jannik Sinner mit 6:7 (3) und 3:6 verloren – und hat dabei wieder mal für Aufsehen gesorgt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 21:17 Uhr

Mal wieder im Disput mit dem Schiedsrichter: Nick Kyrgios

Auf dieses Match hatten sich viele Tennisfans gefreut. Der derzeit so gut aufgelegte Nick Kyrgios gegen den 20-jährigen Youngster mit den vielen Möglichkeiten – und das bei bestem Wetter in Miami. Wenn Nick Kyrgios mit von der Partie ist, heißt das aber auch, dass Tennis nicht immer im Vordergrund steht. So auch diesmal. Als der erste Satz erst im Tie-Break entschieden werden musste, war Kyrgios mit dem Kopf schon nicht mehr richtig auf dem Platz.

Was war passiert? Das Funkgerät von Schiedsrichter Carlos Bernardes war zwischendurch so laut eingestellt, dass es in Kombination mit dem Mikrofon für hörbare Störgeräusche sorgte. Kyrgios ließ sich davon aus der Ruhe bringen, suchte das Gespräch mit Bernardes und warf diesem vor, dass so etwas in einem solchen Spiel nicht passieren dürfe. Währenddessen blieb Jannik Sinner auf der anderen Seite ganz ruhig – auch als Kyrgios in der entscheidenden Phase des Tie-Breaks einen direkten Punktabzug hinnehmen musste. Satz eins ging also an Sinner. Kyrgios beruhigte sich weiterhin nicht, zerstörte seinen Schläger und musste mit ansehen, wie Bernardes ihm direkt im Anschluss das erste Spiel des zweiten Satzes absprach.

Sinner bleibt unbeeindruckt

Das Verhalten von Kyrgios und die Reaktion von Bernardes sorgten natürlich dafür, dass die Menge eher lauter aus leiser wurde. Sie untertützten Kyrgios mehr und mehr, während der 20-jährige Sinner ganz bei sich blieb . Er profitierte natürlich vom geschenkten ersten Aufschlagspiel Anfang des zweiten Satzes, das einem Break gleichzusetzen war. Bei eigenem Aufschlag ließ der Italiener dann nichts mehr anbrennen. Dank eines weiteren Breaks sicherte sich Sinner den 7:6 (3) und 6:3-Erfolg. Der 20-Jährige wird im Viertelfinale entweder auf Francisco Cerundolo oder Franes Tiafoe treffen.

Hier gehts zum Draw von Miami