ATP Masters Miami: Kyrgios gegen Fognini - Popcorn-Match oder klare Sache?

Am heutigen Sonntag treffen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami Nick Kyrgios und Fabio Fognini aufeinander. Das könnte ganz großer Sport werden. Oder auf vielen Ebenen enttäuschen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 19:31 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat während der letzten Wochen gut gespielt

Die Vorlieben könnten nicht anders gelagert sein: Während Nick Kyrgios mittlerweile fast nur noch unter Androhung einer hohen Geldstrafe auf Asche spielt, fühlt sich Fabio Fognini auf der Terre Battue mit Abstand am wohlsten. Das Traditions-Event in Monte-Carlo ist bereits in Sichtweite, Fognini hat dort 2019 seinen größten Karrieretrumpf gefeiert. Eine mögliche Wiederholung wird Kyrgios bestenfalls im TV verfolgen, nach einem kurzen Gastspiel in Houston (ja: auf Sand) wird der Australier eine schöpferische Pause einlegen. Und erst wieder in Stuttgart auf Rasen spielen.

Am heutigen Sonntag geht es ab erst einmal in Miami gegen Fabio Fognini. Und wenn man die bisherigen Auftritte von Kyrgios betrachtet, dann scheint er auf einer Mission zu sein. Und die knappe Viertelfinal-Niederlage in Indian Wells gegen Rafael Nadal gut verdaut zu haben. Gegen Adrian Mannarino lieferte Kyrgios einen soliden Auftritt ab, gegen einen müden Andrey Rublev nach ausgeglichenem Start eine ziemlich beeindruckende Vorstellung.

Kyrgios gewinnt einziges Duell gegen Fognini

Und Fognini? Der hatte mit Taro Daniel in Runde zwei alle Hände voll zu tun. Aber es ist dem Italiener durchaus anzurechnen, dass er bis zum Ende nicht nachgelassen hat. Was bei Fognini in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.

Referenzen gibt es so gut wie keine: Kyrgios und Fognini haben nur einmal gegeneinander gespielt, 2018 war´s, offiziell sogar in Miami. Tatsächlich wurde das Turnier damals aber noch auf Key Biscayne ausgetragen. Kyrgios gewann glatt mit 6:3 und 6:3. Wenn Fognini sich in Runde drei auch noch spürt, dann könnten die Zuschauer einen richtig schönen Vergleich zweier Spieler erleben, die vielleicht das schnellste Handgelenk bei ihrer Vorhand einsetzen. Auch immer wieder schön: die Antizipation und die Beinarbeit von Fognini. Die es auch brauchen wird, wenn Kyrgios mit Tempowechseln und Stopps agiert.

Indes: Fabio Fognini hat den Samstag nicht ungenutzt gelassen, ander Seite von Simone Bolelli gegen das sehr ernstzunehmende Paar John Peers und Filip Polasek glatt mit 6:2 und 6:4 gewonnen.

Die weiteren Aussichten im Einzel für den Sieger der Partie zwischen Kyrgios und Fognini? In jedem Fall beschwerlich. Entweder droht der immer alerte Pablo Carreno Busta oder der eher humorlos spielende Jannik Sinner. Gegen den hätte Kyrgios auch schon in Indian Wells ran sollen, da musste Sinner aber zurückziehen.

