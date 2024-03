ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 0:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 18:44 Uhr

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ohne Satzverlust ins Halbfinale eingezogen. In diesem bekommt es der deutsche Olympiasieger mit dem Alcaraz-Bezwinger Grigor Dimitrov zu tun. Die bisherige Bilanz spricht eindeutig für den Hamburger. Nach der einzigen Niederlage 2014 in Basel konnte der 26-jährige alle sieben folgenden Partien gegen den Bulgaren für sich entscheiden.

Zverev vs. Dimitrov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov gibt es ab 0:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Miami