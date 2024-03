ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf Karen Khachanov. Das Match gibt es ab 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 15:02 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov ist der nächste Gegner von Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bereits im Achtelfinale und trifft dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (MEZ) auf den Russen Karen Khachanov. Das beachtenswerteste Match der beiden Kontrahenten fand bisher im Endspiel der Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio statt. Damals konnte der Deutsche glatt mit 6:3, 6:1 die Goldmedaille erringen.

Insgesamt führt Zverev im Head-to-head gegen Khachanov mit 3:2.

Zverev vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov gibt es ab 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

