ATP Masters Miami live: Dominic Thiem vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf Lorenzo Sonego. Das Match gibt es ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2023, 05:51 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego und Dominic Thiem treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird die dritte Begegnung zwischen Thiem jund Sonego werden, die Bilanz ist bislang ausgeglichen: 2019 in Kitzbühel konnte sich Thiem durchsetzen, zwei Jahre später in Rom Sonego.

Auf Hartplatz haben die beiden also noch nicht gegeneinander gespielt. Und nach den Vorstellungen der letzten Wochen ist es auch nicht einfach, einen Favoriten festzumachen.

Thiem vs. Sonego - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Lorenzo Sonego gibt es ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami