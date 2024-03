ATP Masters Miami live: Jan-Lennard Struff vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff bekommt es in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Miami mit Alex de Minaur zu tun. Das Match gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 12:22 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff bekommt es mit Alex de Minaur zu tun

Auf Jan-Lennard Struff wartet in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami eine große Herausforderung. Der Deutsche trifft in Florida auf den Weltranglistenzehnten Alex de Minaur. Im Head to Head der beiden steht es 2:2, Struff konnte die beiden jüngsten Duelle für sich entscheiden.

Struff vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Alex de Minaur ist als zweite Partie nach 16:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

