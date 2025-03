ATP Masters Miami live: Novak Djokovic vs. Camilo Ugo Carabelli im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Camilo Ugo Carabelli treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 16:40 Uhr

Einmal den Motor voll hochdrehen und dann ruhig auslaufen lassen, so liest sich das Ergebnis der Auftakt-Begegnung von Novak Djokovic beim ATP-Masters-Turnier in Miami. Gegen den Australier Rinky Hijikata machte der Serbe im ersten Satz Ernst und überließ seinem 24-jährigen Gegner dabei keinen Spielgewinn. In Anbetracht der anstehenden Aufgaben, die in Florida mit nichts Geringerem als dem 41. Masters-Titel und dem 100. ATP-Titel für den 37-jährigen enden sollen, gilt es die Kräfte wohl zu dosieren, weshalb der Serbe im zweiten Satz die Intensität rausnahm und diesen im Tiebreak für sich entschied.

Auf Erfahrungen aus der Vergangenheit mit seinem heutigen Gegner Camilo Ugo Carabelli kann der Weltranglisten-5. nicht zurückgreifen, da sich die beiden Protagonisten erstmals auf der Tour begegnen werden. Auch wenn der Argentinier all seine Titel auf seinem Lieblingsbelag Sand einfahren konnte, sollte man den inzwischen auf Rang 65 gekletterten Ugo Carabelli auch auf Hard-Court keinesfalls unterschätzen, da dieser als Lucky Loser bereits ordentlich Matchpraxis auf den Plätzen in Miami sammeln konnte.

