ATP Masters Miami: Medvedev schlägt Murray sicher

Turnierfavorit Daniil Medvedev hat sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gegen Andy Murray durchgesetzt. Wusste beim 6:4 und 6:2 aber nur selten zu glänzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 18:45 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev muss seinen Groove erst wieder finden

Tja: Was hat Andy Murray nun aus dem Match gegen Daniil Medvedev wirklich gelernt? Der Schotte hatte sich von dem Treffen mit Medvedev eine Standortbestimmung erhofft. Diese ist insoweit erfolgt, als dass es gegen die Nummer zwei der Welt zu einem Sieg (noch) nicht reicht. Medvedev gewann mit 6:4 und 6:2. Wirkte dabei aber nur selten auf der Höhe auf der Höhe seiner Schaffenskraft.

Am besten ging dem Russen fast noch der Punkt zum 3:2 im zweiten Satz von der Hand, den er mit einem Volley abschloss, während Murray hinter der Grundlinie die Balance verlor. Dieses Break reichte Medvedev, der mit dem Erreichen des Halbfinale in Miami wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste übernehmen kann, um in die dritte Runde einzuziehen. Zumal Murray auch gleich noch sein Service zum 2:5 abgab.

Nun wartet eine gerade auf Hartplatz sehr lösbare Aufgabe auf den US-Open-Champion von 2021: Denn weder Pedro Martinez noch Cristian Garin fühlen sich auf diesem Geläuf sehr wohl. Und wer weiß: Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Daniil Medvedev durch die frühe Phase eines Turniers ohne viel Glanz schleppt, um am Ende doch als Sieger dazustehen.

