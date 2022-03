ATP Masters Miami: Murray macht Match mit Medvedev klar

Andy Murray hat mit einem Erfolg gegen Federico Delbonis die zweite Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami erreicht. Dort erwartet den Schotten nun ein Treffenmit Daniil Medvedev, dem Turnierfavoriten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 07:30 Uhr

© Getty Images Andy Murray darf sichnun mit Daniil Medvedev messen

Das allererste Match von Andy Murray im Hard Rock Stadium in Miami hat dann doch deutlich kürzer gedauert als eigentlich anzunehmen war: Murray, der vor allem in den frühen Runden von Turnieren gerne sein Nenngeld ausspielt, benötigte lediglich 93 Minuten, um sich gegen Federico Delbonis mit 7:6 (4) und 6:1 durchzusetzen. Die Belohnung für diesen Sieg stand schon nach der Auslosung fest: Es kommt zum Treffen mit Daniil Medvedev, der wie alle gesetzten Spieler in Miami ein Freilos erhalten hat.

"Wir haben beide im ersten Satz sehr gut aufgeschlagen“, gab Murray nach seinem Sieg zu Protokoll. „Mir ist es dann einfach gelungen, bei 5:4 im Tiebreak einen richtig tiefen Return zu platzieren und den Punkt zu gewinnen. Beim Satzball hat er einen Doppelfehler gemacht - und das war dann auch schon der Schlüssel zum Sieg.“

Medvedev enttäuscht in Indian Wells

Nun geht es also gegen Medvedev, der mit einem Einzug in das Halbfinale erneut die Spitze der Weltrangliste erklimmen könnte. „Das wird eine große Herausforderung für mich, ein richtiger Test. Ich habe nach diesem Turnier einen anstrengenden Trainings-Block geplant, und dieses Match wird mir zeigen, wo ich stehe und woran ich arbeiten muss. Ich freue mich darauf.“

Leicht wird es ihm Medvedev sicher nicht machen, zumal der Russe in Indian Wells vor ein paar Tagen nicht überzeugen konnte. Dort war Medvedev schon in der dritten Runde an Gael Monfils gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Miami