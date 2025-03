ATP Masters Miami: Na, bumm - Goffin wirft Alcaraz raus

David Goffin hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Carlos Alcaraz in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami für eine Überraschung gesorgt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.03.2025, 06:10 Uhr

© Getty Images David Goffin hat erneut gegen Carlos Alcaraz gewonnen

Carlos Alcaraz war gewarnt - und es hat dennoch nichts geholfen. Denn David Goffin erwies sich wie schon vor ein paar Jahren In Astana als zu stark für den Spanier. Goffin gewann. mit 5:7, 6:4 und 6:3 und sorgte damit für die zweite Überraschung des Freitags. Am Nachmittag (Ortszeit) hatte sich Jaume Munar nämlich schon gegen Daniil Medvedev durchgesetzt.

Goffin agierte äußerst aggressiv, vor allem beim zweiten Aufschlag von Alcaraz. Und der routinierte Belgier scheute auch den Weg ans Netz nicht, gewann 17 von 24 Punkten nach Vorstößen in die Platzmitte. “Es fühlt sich großartig an”, erklärte Goffin nach der Patie. “Manchmal gibt es harte Matches und man muss kämpfen, so wie in der ersten Runde. Dann ist man glücklich, dass man noch eine weitere Chance bekommt, im Stadion zu spielen.” Nächster Gegner für David Goffin wird Brandon Nakashima sein.

Alcaraz ohne Chance auf die Nummer zwei

Für Carlos Alcaraz dagegen geht ein unbefriedigendes Sunshine Double abrupt zu Ende. In Indian Wells hatte er immerhin noch das Halbfinale erreicht, dieses aber gegen Jack Draper verloren. Mit der Niederlage hat Alcaraz auch keine Chance mehr auf eine Rückkehr an Position zwei der ATP-Weltrangliste.

In den anderen später angesetzten Matches gewann Sebastian Korda gegen Eliot Spizziri sicher mit 6:4 und 6:2, auch Francisco Cerundolo ließ beim 6:1 und 6:2 gegen Alexandre Muller nichts anbrennen. Zu kämpfen hatte dagegen Tommy Paul, der sich letztlich aber doch in drei Sätzen gegen Alexander Bublik durchsetzen konnte.

