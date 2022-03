ATP Masters Miami: Stefanos Tsitsipas entkommt Sensation, Alcaraz sicher weiter

Stefanos Tsitsipas hat in der Nacht auf Sonntag (MEZ) ein böses Erwachen beim ATP-Masters-1000-Event von Miami verhindern können. Youngster Carlos Alcaraz hingegen konnte nahtlos an seine hervorragende Form aus Indian Wells anknüpfen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 11:50 Uhr

Stefanos Tsitsipas hat in Miami die dritte Runde erreicht

Wirklich in Gefahr war Stefanos Tsitsipas in Durchgang drei freilich nie. Der Grieche hatte gegen Lokalmatador John Jeffrey Wolf Satz zwei überraschend mit 6:7 (5) verloren, legte dann aber noch einmal einen Gang zu und buchte schließlich mit 6:4, 6:7 (5) und 6:1 sein Ticket für die dritte Runde. In dieser trifft Tsitsipas auf den Australier Alex de Minaur, der mit Landsmann Jordan Thompson keine Probleme hatte.

Ebenfalls in Runde drei steht der Indian-Wells-Halbfinalist Carlos Alcaraz. Der Spanier, 2022 bislang in herausragender Form, gab sich auch bei seinem Auftaktmatch in Miami keine Blöße, besiegte den Ungar Marton Fucsovics ungefährdet in zwei Sätzen. Und wartet nun auf einen ehemaligen Grand-Slam-Champion. In Runde drei geht es nämlich gegen Marin Cilic, der Alexei Popyrin regelrecht vom Platz fegte.

Verbrauchter Tag für Kanadier

Für die beiden kanadischen Aushängeschilder Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime sollte dieser Samstag (Ortszeit) jedenfalls ein verbrauchter Tag sein: Während Auger-Aliassime gegen Miomi Kecmanovic chancenlos die Segel streichen musste, setzte es auch für Denis Shapovalov gegen Lloyd Harris eine überraschend deutliche Niederlage. Harris trifft nun auf Yoshihito Nishioka (Drei-Satz-Sieg gegen Dan Evans), Kecmanovic bekommt es mit Lokalmatador Sebastian Korda zu tun. Der US-Amerikaner besiegte Albert Ramos-Vinoals in drei Sätzen.

Bereits am Samstagabend (MEZ) hat der aktuelle Weltranglistenzweite, Daniil Medvedev, sein Dritt-Runden-Ticket lösen können. Der Russe besiegte Andy Murray einigermaßen ungefährdet in zwei Sätzen. Auch Titelverteidiger Hubert Hurkacz steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg über Arthur Rinderknech in Runde drei. Indian-Wells-Sieger Taylor Fritz indes musste gegen Mikhail Kukushkin hart arbeiten, behielt schließlich jedoch in drei Sätzen die Oberhand.

