ATP-Masters Miami: Struff muss sich de Minaur geschlagen geben

Nach anfänglich großem Kampf von Jan-Lennard Struff übernahm der Australier Alex de Minaur in der Drittrunden-Partie beim ATP-Masters in Miami immer mehr die Zügel und siegte in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 21:15 Uhr

© Getty Images Obwohl Jan-Lennard Struff nie aufsteckte, musste er sich in zwei Sätzen Alex de Minaur beugen.

Eine spannende Drittrunden-Partie durften die Zuschauer in Miami zwischen dem Weltranglisten-25. Jan-Lennard Struff und dem Australier Alex de Minaur erwarten, schließlich sicherten sich beide Spieler in den bisherigen Begegnungen je zwei Siege. Die letzten beiden Partien, die auf Masters-Ebene stattfanden, gingen an den Warsteiner.

Und so sollte sich der erste Durchgang komplett offen gestalten. Struff streute immer wieder Netzattacken ein, während de Minaur mit seinen schnellen Beinen immer wieder Konterschläge setzte. Nachdem der deutsche Davis-Cup-Spieler die erste Break-Chance und der 25-jährige de Minaur in Folge seinerseits zwei Möglichkeiten ausließ, ging es in den Tiebreak. Nach ausgeglichenem Beginn legte der an Nr. 9 gesetzte de Minaur beim Stand von 3:3 eine Schippe drauf und holte sich mit vier aufeinanderfolgenden Punktgewinnen den ersten Durchgang.

Nach ausgeglichenem Beginn im zweiten Akt erspielte sich de Minaur im fünften Game die erste Break-Chance und packte konsequent zu. Als sich der Australier beim Stand von 4:2 drei laufende Chancen auf das Doppel-Break erspielte, schaffte Struff über Einstand doch noch mit einem Ass den Spielgewinn. Dennoch hielt sich de Minaur bei eigenem Aufschlag schadlos und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 7:6 (3), 6:4-Erfolg nach 1:51 Stunden.

Marozsan schlägt Popyrin

Im Achtelfinale trifft der an Nr. 9 gesetzte de Minaur auf den Ungarn Fabian Marozsan, der nach seinem überraschend glatten Erfolg gegen Holger Rune den Australier Alexei Popyrin mit 7:5, 6:3 bezwingen konnte.

