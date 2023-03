ATP Masters Miami: Tsitsipas fightet Garin nieder, Khachanov schlägt Lehecka

Stefanos Tsitsipas ist mit einer kämpferischen Glanzleistung in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2023, 20:24 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas greift immer öfter zum Slice

Leicht war es nicht für Stefanos Tsitsipas bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-1000-Event in Miami. Der Grieche hatte nach einem Freilos vom Rückzug von Richard Gasquet profitiert, Gegner Cristian Garin kam dagegen mit viel Schwung und einigen Erfolgserlebnissen in die Partie. Im entscheidenden Moment aber, beim Stand von 4:4 im dritten Satz, leistete sich Garin aber eine kurze Schwächephase. Und die wusste Tsitsipas zu nutzen, gewann mit 6:3, 4:6 und 6:4.

Nächster Gegner wird Karen Khachanov sein.Der Russe setzte sich gegen Jiri Lehecka ungefährdet mit 6:2 und 6:4 durch.

Tsitsipas ist in Miami zwar an Position zwei gesetzt - von seiner Hochform, die ihn zu Beginn des Jahres bis ins Endspiel der Australian Open getragen hat, ist der Mann aus Athen aber sehr weit entfernt. Was sich vor allem an seiner Rückhand zeigt: Die spielte Tsitsipas wie schon bei seinem Ausscheiden in Indian Wells gegen Jordan Thompson zumeist in der Slice-Variante.

Hier das Einzel-Tableau in Miami