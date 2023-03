ATP Masters Miami: Tsitsipas kampflos weiter, Lehecka schlägt Musetti

Stefanos Tsitsipas ist ohne ein eniziges Match bestritten zu haben in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 20:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste in Miami bislang noch gar nicht ran

Ok: Als gesetzter Spieler hat natürlich auch Stefanos Tsitsipas in Miami zunächst einmal ein Freilos genossen. Dass dann aber auch Gegner Richard Gasquet nicht antreten kann, hat dem Griechen nun zwei weitere freie Tage beschert. Somit wird Cristian Garin der erste Gegner von Tsitsipas in Miami werden, der Chilene musste sich über die Qualifikation ins hauptfeld kämpfen und besiegte nach Marcos Giron nun auch Sebastian Baez.

Weiterhin nicht in Schwung kommt Lorenzo Musetti. Der Italiener musste sich bei seinem ersten Auftritt gleich wieder die Waffen strecken, verlor gegen Jiri Lehecka mit 4:6 und 4:6.

Und auch Musettis Landsmann Matteo Berrettini kam nicht in die dritte Runde. Berrettini, vergangene Woche noch beim Challenger in Phoenix im Einsatz, unterlag dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:7 (8) und 6:7 (5). McDonald hatte zu Beginn des Jahres bei den Australian Open überraschend Rafael Nadal besiegt.

