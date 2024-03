ATP Masters Miami: Zverev droht Zweitrundenduell mit Auger-Aliassime, Ofner eröffnet gegen Nishikori

Alexander Zverev könnte es beim ATP-Mastes-1000-Turnier in Miami bereits in Runde zwei mit Felix Auger-Aliassime zu tun bekommen. Sebastian Ofner trifft zum Auftakt unterdessen auf Kei Nishikori. Topgesetzter Akteur in Florida ist Carlos Alcaraz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 20:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev profitiert in der ersten Runde von einem Freilos

Nach seinem Viertelfinalaus in Indian Wells geht es für Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami weiter. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft der an Position vier gesetzte Deutsche in Runde zwei auf Felix Auger-Aliassime oder einen Qualifikanten, erster gesetzter Gegner wäre laut Papierform Christopher Eubanks.

In der Runde der letzten Acht könnte Zverev auf Holger Rune oder Alex de Minaur treffen. Auch Jan-Lennard-Struff ist ein möglicher Viertelfinalgegner des amtierenden Olympiasiegers. Struff eröffnet seinerseits gegen Landsmann Daniel Altmaier oder einen Qualifikanten.

Österreichs einzige Hoffnung Sebastian Ofner landete ebenfalls im zweiten Turnierviertel und bekommt es zum Auftakt mit Comebacker Kei Nishikori zu tun. Der Japaner wird in Miami sein erstes Turnier seit Juli 2023 (Atlanta) bestreiten. Großer Abwesender in Florida ist indes der Weltranglistenerste Novak Djokovic.

Kommt es zum Traumfinale zwischen Alcaraz und Sinner?

Angeführt wird das Teilnehmerfeld daher von Indian-Wells-Champion Carlos Alcaraz, der sich in der zweiten Runde mit Aleksandar Vukic oder Roberto Carballes Baena misst. Potentielle Viertelfinalgegner des Weltranglistenzweiten sind Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov.

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner trifft zum Auftakt auf Pedro Cachin oder einen Qualifikanten. Auch Daniil Medvedev, der in Indian Wells das Endspiel erreicht hatte, wurde in die untere Turnierhälfte gelost. In dieser kommt es zudem zum Erstrundenduell zwischen Andy Murray und Matteo Berrettini.

Das Einzel-Tableau in Miami