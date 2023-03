ATP Masters Miami: Zverev Favorit bei der Premiere gegen Daniel

Alexander Zverev trifft in seinem ersten Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami 2023 auf den Japaner Taro Daniel (ab 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Match-Tracker). Auch wenn der Deutsche als Favorit startet, wird er die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2023, 23:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev darf optimistisch ins Turnier von Miami gehen

Immer wieder erstaunlich, wenn man feststellt, dass zwei Spieler, die sich eigentlich schon jahrelang auf der ATP.Tour tummeln, noch nie gegeneinander angetreten sind. Dass dies auf Alexander Zverev und Taro Daniel zutrifft, zeigt aber auch, in welch unterschiedlichen Sphären sich die beiden normalerweise bewegen. Während der in den USA geborene, aber für Japan spielende Daniel zumeist um seine Startberechtigung bei den großen Turnieren kämpfen muss, eröffnet Zverev aufgrund seiner Erfolge nicht selten mit einem Freilos. So wie nun auch in Miami.

Dort gibt es also heute die Premiere zwischen Daniel und Zverev. Eigentlich eine solide Bank für die deutsche Nummer eins, aber das erste Match in einem Turnier ist ja oft auch das schwierigste. Daniel ist diesmal nicht über die Qualifikation, sondern mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen und musste für den Einzug in Runde zwei nicht allzu viel tun: Gegner Arthur Rinderknech gab schon im ersten Satz auf.

Zverev war, so berichten es Reporter von vor Ort, in Indian Wells nach der Niederlage gegen Daniil Medvedev so richtig angefressen. Ein gutes Zeichen, eigentlich. Denn offenbar sieht sich Zverev ziemlich früh in seiner Comeback-Saison schon wieder so weit, dass er mit den Allerbesten der Branche mitspielen kann. Das hat in dieser Woche auch Bruder Mischa Zverev bei einer Pressekonferenz anlässlich des Münchner ATP-Turniers bestätigt.

Bei Zverev müssen Aufschlag und Return kommen

Dass Taro Daniel als Gegner nicht zu unterschätzen ist, hat der 30-Jährige ebenfalls im Tennis Paradise gezeigt: Da gewann er nach überstandener Qualifikation zunächst gegen Roberto Carballes Baena und im Anschluss auch gegen Matteo Berrettini. Schluss war erst in Runde drei gegen Cameron Norrie.

Dennoch liegen mal wieder alle Fäden in der Hand von Alexander Zverev. Wenn Aufschlag und Return im normalen Umfang funktionieren, dann wird der gebürtige Hamburger dieses Match gewinnen.

Wenn die Rückschläge auf der T-Linie landen, wird es dagegen schwierig. Was Mischa in der PK übrigens ebenfalls aufgriff: Wenn der Return zu kurz wird, dann muss man über die vielleicht zu defensive Position seines Bruders gar nicht diskutieren. Dann ist das Spielen von weit hinter der Grundlinie einfach ein Ding der Notwendigkeit.

Hier das Einzel-Tableau in Miami