ATP-Masters Miami: Zverev meistert Hürde Eubanks

Mit einer souveränen Leistung besiegte Alexander Zverev den US-Amerikaner Christopher Eubanks in der dritten Runde beim Masters-Turnier in Miami in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 19:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nach ausgeglichenem Beginn setzte sich Alexander Zverev letztlich klar gegen Christopher Eubank durch.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Das bislang einzige Match von Alexander Zverev gegen Christopher Eubanks, als der Hamburger in Genf auf Sand in zwei glatten Sätzen gewann, diente nur bedingt als Gradmesser für die Drittrunden-Begegnung beim Masters-Turnier in Miami, da sich der US-Amerikaner auf schnelleren Belägen wesentlich wohler fühlt. So erzielte Eubanks im vergangenen Jahr mit dem Viertelfinal-Einzug aus der Qualifikation heraus in Florida sein bislang bestes Resultat auf Masters-Ebene und holte sich später auf Mallorca seinen ersten ATP-Titel auf Rasen, gefolgt von der Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon, als er erst Daniil Medvedev in fünf Sätzen unterlag.

Beide Spieler fanden in der Partie bei eigenem Aufschlag schnell ihren Rhythmus. Beim Stand von 4:3 verwertete Eubanks seine zweite Break-Chance im Satz mit einem unerreichbaren Vorhand-Stopp-Ball, musste aber im anschließenden Aufschlagspiel mit einem Doppelfehler ebenfalls den ersten Service-Verlust zulassen. Ohne weitere Aufschlagverluste ging es in den Tiebreak, in dem der an Nr. 4 gesetzte Zverev durch drei Punkt-Gewinne zum Abschluss mit einem Aufschlag-Winner das 7:4 fixierte.

Beflügelt vom Satzgewinn erspielte sich Olympiasieger Zverev nach gehaltenem Aufschlagspiel mit einem sehenswerten Rückhand-Winner die Linie entlang die erste Break-Chance, die er konsequent nutzte. Der 26-jährige weiterhin bemüht, möglichst nahe an der Grundlinie zu agieren. Im letzten Aufschlagspiel musste Zverev noch einmal drei Break-Möglichkeiten abwehren, besiegelte aber nach 1:40 Stunden mit einem Vorhand-Volley den 7:6 (4), 6:3-Erfolg.

Im On-Court-Interview kommentierte Zverev: "Es war ein sehr schwieriges Match, da es auch heute wieder sehr windig war. Im ersten Satz hat er mir nicht viele Möglichkeiten gegeben. Umso zufriedener bin ich natürlich, dass ich das Match in zwei Sätzen für mich entscheiden konnte."

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-5. dem Russen Karen Khachanov gegenüber, der sich nach hartem Kampf mit 6:1, 5:7, 7:6 (5) gegen den Argentinier Francisco Cerundolo durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Miami