ATP Masters Monte Carlo - ab ca. 14:00 live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverevtrifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 11:21 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo trifft Alexander Zverev auf Jannik Sinner

Im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo kommt es zu einem richtigen Kracher: Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft auf den italienischen Jungstar Jannik Sinner. Der gebürtige Hamburger und Wahl-Monegasse steht in diesem Jahr nach Miami zum zweiten Mal in der Runde der letzten Acht bei einem Masters-1000-Event, für den Südtiroler gilt exakt dasselbe.

Ihr wollt das Turnier in Monte Carlo live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch die Turniere in Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

Sinner hat in seiner noch jungen Karriere erst einmal beim hochdotierten Sandplatz-Turnier im südeuropäischen Fürstentum teilgenommen und dabei im Vorjahr die zweite Runde erreicht. Zverev hingegen ist seit 2016 bei jeder Austragung im Einsatz gewesen und zog 2018 in die Vorschlussrunde ein, wo er in drei Sätzen knapp dem Japaner Kei Nishikori unterlag. Im Head-to-head der beiden Kontrahenten steht es 2:1 für den Deutschen.