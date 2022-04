ATP Masters Monte Carlo: Alejandro Davidovich Fokina entzaubert auch Taylor Fritz

Mit einem erkämpften Dreisatz-Erfolg über Talyor Fritz steht Überraschungsmann Alejandro Davidovich Fokina beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo schon im Halbfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 14:47 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina überrascht in Monte Carlo weiter

Der Erfolgslauf von Überraschungsmann Alejandro Davidovich Fokina beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo hat noch kein Ende gefunden: Der Spanier, der in der zweiten Runde überraschend Novak Djokovic aus dem Wettbewerb nahm, fügte im Viertelfinale dem US-Boy Taylor Fritz nach umkämpften 2:25 Stunden Spielzeit eine 6:2,-4:6,-3:6-Niederlage zu und steht damit beim hochdotierten Sandplatz-Turnier im monegassischen Fürstentum in der Vorschlussrunde. Dort geht es nun entweder gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien) oder Hubert Hurkacz aus Polen.

Erstes Halbfinale bei ATP-Masters-Turnier

Stand der erste Satz noch ganz klar im Zeichen des 24-jährigen Kaliforniers, drehte sich die Partie spätestens zu Mitte des zweiten Durchgangs, als Davidovich Fokina das Break im neunten Spiel gelang. Der Satzausgleich, den der Mann aus Malaga mit einem innbrünstigen Schrei feierte, gab ihm nochmal den nötigen Energiekick für den letzten Akt. Mit druckvollen Schüssen von hinter der Grundlinie zog der 22-Jährige seinem Kontrahenten den letzten Nerv, Fritz hatte in der Endphase der Partie nichts mehr zuzusetzen.

Davidovich Fokina steht damit in seinem ersten Halbfinale bei einem ATP-Masters-1000-Turnier. Im Vorjahr musste der Iberer in Monaco im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas noch verletzungsbedingt aufgeben. Fritz darf sich hingegen trotz der Niederlage über sein bislang bestes Masters-Ergebnis auf europäischer Asche freuen.

