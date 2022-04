ATP Masters Monte Carlo: Alexander Zverev dreht Marathon-Partie gegen Jannik Sinner

Alexander Zverev hatte in einer wahren Viertelfinal-Schlacht des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo gegen Jannik Sinner das bessere Ende für sich und steht in der Vorschlussrunde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 20:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bezwingt Jannik Sinner im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte Carlo

Was für ein K(r)ampf von Alexander Zverev und Jannik Sinner im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Monte Carlo: Zum Ende der 3:07 Stunden dauernden Partie war jedoch der Deutsche der Glücklichere und setzte sich in einem umkämpften Duell mit 5:7, 6:3, 7:6 (5) gegen den Südtiroler durch. Trotz halbem Heimvorteil (Zverev wohnt im Fürstentum Monaco) ließ das Publikum keinen Zweifel an seiner Sympathie für den jungen Weltranglisten-12. Zverev bekommt es am morgigen Halbfinaltag entweder mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas oder dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun.

Obzwar der Hamburger in Satz eins rasch mit 4:1 in Führung ging, konnte sich Sinner nach etwa 15 Minuten Spieldauer konsolidieren und ein paar Gänge höher schalten. Zverev hingegen geriet nach einer längeren Diskussion mit dem Unparteiischen in eine Unkonzentriertheit, die er innerhalb des Satzes nicht mehr ganz los wurde. Beim Stand von fünf beide unterlief dem Deutschen ein ärgerlicher Doppelfehler, der ihm schlussendlich wohl auch den ersten Durchgang kostete.

Wie wird die Fitness im Halbfinale aussehen?

Im zweiten Akt des Tennis-Dramas geriet Sinner trotz offensichtlicher Oberschenkelprobleme des Weltranglisten-Dritten mit 2:3 und Break in Rückstand. In der Wechselpause musste der Physio den Platz betreten und Zverev an besagter Körperstelle behandeln. Sinner verlor nach der längeren Zäsur den Faden und fand bis zum Schluss nicht mehr in den Satz zurück. Zu Beginn des dritten Abschnitts haderten beide Kontrahenten mit körperlichen Problemen, auch Sinner humpelte offenkundig über den Platz.

Das einschießende Adreanlin brachte vorallem kampfbetontes Tennis hervor, Spannung und Athmosphäre am Court Rainier III. waren aber auf allerhöchstem Niveau. Geniale Bälle wechselten sich mit unnötigen (Doppel-)fehlern auf beiden Seiten ab. Am Ende des Tages schaffte Zverev im abschließenden Tiebreak der eine wichtige Punkt mehr als seinem Gegenspieler - das große Fragezeichen wird jedoch die körperliche Fitness der deutschen Nummer eins am morgigen Halbfinaltag sein.

