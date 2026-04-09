ATP Masters Monte-Carlo: Carlos Alcaraz wackelt gegen Tomas Martin Etcheverry nur kurz

Trotz eines Wacklers im zweiten Satz hat Carlos Alcaraz letztlich problemlos das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 18:17 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Viertelfinale von Monte-Carlo

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Nach Alexander Zverev und Jannik Sinner ist auch Carlos Alcaraz ins Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo eingezogen. Der Weltranglistenerste setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 6:1, 4:6 und 6:3 durch.

Nach einem starken ersten Satz konnte Alcaraz im zweiten Durchgang nicht mehr an dieses Niveau anknüpfen. Der siebenfache Grand-Slam-Champion haderte vor allem mit seiner Rückhand, stabilisierte diese aber rechtzeitig und zog letztlich nach 2:23 Stunden Spielzeit ins Viertelfinale ein.

In diesem trifft Alcaraz, der in Monte-Carlo im Vorjahr den Titel holte, auf Alexander Bublik. Der Kasache gewann gegen Miami-Finalist Jiri Lehecka glatt mit 6:2 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo