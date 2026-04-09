ATP Masters Monte-Carlo: Jannik Sinner bleibt trotz Serien-Ende cool und zieht ins Viertelfinale ein

Nach 37 gewonnenen Sätzen en suite musste Jannik Sinner im Achtelfinale von Monte-Carlo gegen Tomas Machac auf 1000er-Ebene erstmals wieder einen Durchgang abgeben. Am Viertelfinaleinzug des Weltrangliszenzweiten änderte das jedoch nichts.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 15:32 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner gewann in drei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jannik Sinner hat seinen Erfolgslauf beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo fortgesetzt und mit einem Dreisatzerfolg über Tomas Machac das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenzweite, der das Ranking nach dem Event im Fürstentum unter Umständen wieder anführen könnte, gewann gegen den Tschechen mit 6:1, 6:7 (3) und 6:3.

Nach einem einseitigen Eröffnungssatz wendete sich das Blatt im zweiten Durchgang zunächst komplett: Machac nahm Sinner zweimal den Aufschlag ab und servierte beim Stand von 5:2 und 5:4 zum Satzausgleich. Der Südtiroler schaffte zwar ein starkes Comeback, verlor den Satz aber im Tiebreak. Damit endete eine unglaubliche Serie, hatte Sinner auf 1000er-Ebene zuvor doch 37 Sätze in Folge gewonnen.

Sinner im Viertelfinale gegen Auger-Aliassime

Nachhaltig beschäftigte das Sinner offenbar nicht: Der 24-Jährige breakte im dritten Satz früh zum 2:1 und war danach nicht mehr aufzuhalten. Nach rund zwei Stunden Spielzeit verwandelte der vierfache Grand-Slam-Champion seinen ersten Matchball zum 6:1, 6:7 (3) und 6:3-Erfolg.

Im Viertelfinale von Monte-Carlo bekommt es Sinner mit Felix Auger-Aliassime zu tun. Der Kanadier profitierte in seiner Achtelfinalpartie beim Stand von 7:5 und 2:2 von der verletzungsbedingten Aufgabe (Bein) des Norwegers Casper Ruud. In der Vorschlussrunde könnte Sinner auf den ebenfalls bereits im Viertelfinale stehenden Alexander Zverev treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo