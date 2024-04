ATP Masters Monte-Carlo: Daniil Medvedev rastet aus - und gewinnt trotzdem

Daniil Medvedev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo ins Achtelfinale eingezogen. Für Gesprächsstoff sorgte er aber in erster Linie mit einem Ausraster im zweiten Satz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 17:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Trotz des Sieges nicht immer happy: Daniil Medvedev

6:2 und 6:4. Die Zahlen von Daniil Medvedevs Auftakterfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo lesen sich relativ unspektakulär. Und doch sorgte der US-Open-Sieger von 2021 in seinem Match gegen Gael Monfils für einen Eklat.

Was war passiert? Beim Stand von 1:2 im zweiten Satz unterliefen dem Linienrichter an Medvedevs Grundlinie – so man den eingespielten Fernsehbildern Glauben schenkt – zwei Fehlentscheidungen. Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani korrigierte die zweite Entscheidung des Linienrichters zwar, zu besänftigen war Medvedev jedoch nicht.

Medvedev erholt sich schnell

Der Russe echauffierte sich lautstark, verlor seine Konzentration völlig und musste wenig später das Break zum 1:3 hinnehmen. Beruhigen sollte sich Medvedev – zum Leidwesen des Sonnenschutzes auf seiner Bank – auch beim darauffolgenden Seitenwechsel nicht.

Danach sammelte sich Medvedev, der für seine verbalen Entgleisungen keine Warnung bekam, allerdings und gewann fünf Spiele in Folge. Wohl auch deshalb fiel es dem 28-Jährigen dann nicht ganz so schwer, sich bei Lahyani zu entschuldigen. Im Achtelfinale bekommt es Medvedev mit seinem Landsmann Karen Khachanov zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo