ATP Masters Monte-Carlo: Der Tag der Grand-Slam-Champions steht an

Gleich drei Major-Sieger werden am Montag auf dem Court Rainier III in Monte-Carlo zu sehen sein: Stan Wawrinka, Andy Murray und Dominic Thiem. Sky überträgt ab 11 Uhr live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 07:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stan Wawrinka auf seinem Weg zum Turniersieg in Monte-Carlo 2014

Knapp neun Jahre ist es har, das hat Stan Wawrinka seinen ersten und einzigen Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen. In Monte-Carlo, im Endspiel gegen seinen Freund und Co-Olympiasieger von 2008 Roger Federer. Es spricht für die außerordentliche Karriere von Wawrinka, dass er diesen Titel in seiner Wichtigkeit erst an Position vier verorten wird. Hinter den drei Major-Siegen in Australien (2014), Roland Garros (2015) und Flushing Meadows (2016).

Wawrinka jedenfalls wird am heutigen Montag die Festlichkeiten auf dem Court Rainier III ab elf Uhr eröffnen, und zwar gegen Tallon Griekspoor. Der Niederländer hat in der Halle in diesem Jahr zwar stark aufgezeigt, auf dem roten Sand im Fürstentum sollte aber Wawrinka die Nase vorne haben.

Danach kündigt sich ein Offensivspektakel an. Denn Matteo Berrettini, dessen Konterfei einige Plakate an den Straßen von Monte-Carlo ziert, bekommt es mit Maxime Cressy zu tun. Der sucht sein Heil bekanntlich im Aufschlag-Volley-Spiel.

Murray spielt sich mit Baez ein

Es folgt mit Andy Murray eine immer noch aktive Legende. Murray muss gegen den wieselflinken Alex de Minaur ran. Vielleicht hat der Schotte auch genau aus diesem Grund am Sonntag mit dem ebenfalls wieselflinken Sebastian Baez trainiert.

Und den Abschluss bilden im größten Stadion des Monte-Carlo Country Clubs dann noch Richard Gasquet und Dominic Thiem. Der Quasi-Lokalmatador gegen den US-Open-Champion von 2020 also. Spannung ist dabei garantiert: Die Bilanz zwischen Thiem und Gasquet ist bislang mit 2:2-Siegen ausgeglichen.

Hier der Spielplan für den Montag in Monte-Carlo