ATP Masters Monte Carlo: Goran Ivanisevic über Novak Djokovic - "Nichts Spektakuläres erwartet"

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo ein wenig erfolgreiches Comeback gefeiert. Coach Goran Ivanisevic ist davon nicht wirklich überrascht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 22:52 Uhr

Goran Ivanisevic hat sich gegenüber Ubitennis.com über Schützling Novak Djokovic geäußert

Die große Rückkehr von Novak Djokovic auf die ATP-Tour, sie nahm im Fürstentum, beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo, ein jähes Ende. Mit 1:6 musste der große Dominator der letzten Jahre Satz drei im Auftaktmatch mit Alejandro Davidovich-Fokina abgeben - und damit bereits nach einem Match die Segel streichen. Die Fragezeichen, wie es denn um die Form des Serben bestellt ist, sie wurden damit freilich nicht weniger.

Für Coach Goran Ivanisevic kommt das mäßige Abschneiden im Fürstentum indes wenig überraschend, wie dieser gegenüber Ubitennis.com erklärte: "Bevor er hierher kam, ging es ihm nicht gut. Er war krank. Sagen wir, er ist nicht hundertprozentig fit für den Wettkampf", so der Kroate. Hinzu kämen die Einschränkungen, mit denen der Serbe aufgrund seiner fehlenden COVID-Schutzimpfung konfrontiert ist. "Es ist mental schwierig", so Ivanisevic.

Ivanisevic von guten French Open Djokovics überzeugt

Nichtdestoweniger ist der ehemalige Weltranglistenerste überzeugt, dass Djokovic bis zum nächsten ganz großen Saisonhighlight - den French Open in Paris - wieder in ausgezeichneter Verfassung sein wird. "Um ehrlich zu sein, habe ich von diesem Turnier nichts Spektakuläres erwartet. Aber er wird erst in fünf, sechs Wochen zu den French Open fahren, er hat noch ein paar Turniere vor sich und wird für Paris bereit sein", sagte Ivanisevic.

Überhaupt mache sich der Übungsleiter keine Sorgen um das Fortkommen seines Schützlings. "Dieser Mann ist für mich der beste Spieler in der Geschichte des Tennis. Er findet immer einen Weg, um zu gewinnen, er findet immer einen Weg, um aus Schwierigkeiten herauszukommen", so Ivanisevic. "Ich bin also nicht besorgt. Er braucht nur etwas Kontinuität, er muss mehr und mehr Spiele bestreiten und er wird seinen Weg finden."

Djokovic "steht zu dem, was er sagt"

Spiele, die der Serbe in der Vergangenheit zu einem nicht unwesentlichen Teil deshalb nicht bestreiten konnte, weil Djokovic nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Ob Ivanisevic versucht habe, seinen Schützling von einer Impfung zu überzeugen? Mitnichten. "Es ist sein Leben, seine Entscheidung. Ich respektiere seine Entscheidung, seine Familie. Er hat wirklich gesagt, dass er seine Karriere riskieren wird. Dafür liebe ich ihn sogar noch mehr, denn er steht zu dem, was er sagt", sagte der Kroate. "Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der sagt, was er denkt."

In den kommenden Wochen wird der fehlende Impfschutz auf Djokovics Terminkalender kaum Einfluss haben. Dementsprechend viel plant der Serbe auch, auf der ATP-Tour unterwegs zu sein. "Er wird alles spielen", erklärte Ivanisevic hinsichtlich der Pläne seines Schützlings. Ob der Coach Djokovic auch zu allen Turnieren begleiten werde? "Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln, und wir werden von Tag zu Tag entscheiden."

