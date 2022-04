ATP Masters Monte Carlo: Grigor Dimitrov überrascht Casper Ruud, auch Taylor Fritz im Viertelfinale

Grigor Dimitrov ist im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo eine Überraschung gelungen. Der Bulgare besiegte Casper Ruud in zwei Sätzen. Zeitgleich löste auch Taylor Fritz sein Ticket für die Runde der letzten Acht. Der US-Amerikaner besiegte Sebastian Korda mit 7:6 (4) und 6:4.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 13:05 Uhr

Grigor Dimitrov hat in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht

Zum Start in einen vollgepackten Achtelfinaltag beim ATP-Masters-1000-Event bekamen es Sandplatzspezialist Casper Ruud und Grigor Dimitrov auf Court Rainier III miteinander zu tun. Dem Bulgaren glückte dabei ein Glanzstart, der ehemalige Weltranglistendritte zog schnell mit Break davon und entschied nach etwas mehr als einer halben Stunde einen überraschend einseitigen Satz eins mit 6:3 für sich.

Satz zwei sollte sich weitaus ausgeglichener gestalten. Beide Spieler hatten als Rückschläger nicht wirklich viel zu melden, ehe sich Grigor Dimitrov beim Stand von 6:5 anschickte, das Match mit einem Break zu beenden. Der Bulgare fand etwas aus dem Nichts drei Break- und damit Matchbälle vor. Den dritten sollte der ehemalige Weltranglistendritte schließlich zu verwandeln wissen. Mit 6:3 und 7:5 buchte Dimitrov sein Ticket für die Runde der letzten Acht.

Fritz schlägt Korda

Am Court des Princes indes konnte Taylor Fritz im rein-amerikanischen Duell mit Sebastian Korda reüssieren. Der Weltranglisten-13. sicherte sich einen umkämpften ersten Durchgang mit 7:4 im Tiebreak, in Satz zwei gelang dem Indian-Wells-Champion das erste Break der Partie zum 4:3. Korda hingegen, der in der Runde der letzten 32 überraschend Carlos Alcaraz bezwingen konnte, gelang postwendend das Rebreak.

Taylor Fritz sollte aber weiterhin den Ton in diesem Match angeben. Die logische Konsequenz: Der US-Amerikaner holte sich ein wetieres Break zum 6:5, das Fritz nun sicher zum 7:6 (4) und 7:5-Matchgewinn transportieren konnte. Im Viertelfinale wartet der 24-Jährige nun auf den Sieger des Duells zwischen Novak-Djokovic-Bezwinger Alejandro Davidovich Fokina und David Goffin.

