ATP-Masters Monte-Carlo: Jan-Lennard Struff gegen Wildcard-Teilnehmer chancenlos

Jan-Lennard Struff hat sein Erstrundenduell beim Masters in Monte-Carlo gegen Wildcard-Teilnehmer Valentin Vacherot 2:6, 1:6 verloren und kassierte damit die nächste Erstrundeniederlage im Jahr 2025.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 16:05 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff startete in Monte-Carlo mit Losglück, blieb jedoch erfolglos.

Überraschende Niederlage für Jan-Lennard Struff. In der ersten Runde kassierte die deutsche Nummer zwei eine klare Niderlage gegen den Monegassen Valentin Vacherot. Der Wildcardteilnehmer dominierte die Partie ab Mitte des ersten Satzes. Jan-Lennard Struff verlor satzübergreifend sieben Aufschlagspiele in Folge und geriet damit auch zu Beginn des zweiten Durchgangs mit einem Break in Rückstand.

Diesen sollte der gebürtige Warsteiner dann auch nicht mehr aufholen. Zu konstant präsentierte sich Valentin Vacherot, der aktuell auf Platz 259 in der ATP-Weltrangliste liegt. Nach bereits 58 Minuten war die Partie beendet. Der 26-Jährige kann ein bisheriges Career-High von Platz 110 vorweisen.

Struff wartet auf Erfolgserlebnis

Für Jan-Lennard Struff ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag in der bisher enttäuschenden Saison 2025. Die Niederlage gegen den Underdog war die bereits siebte Erstrundenpleite in diesem Jahr und die nun sechste Niederlage in Folge.

Der aktuell 49. des ATP-Rankings wird in der Woche nach dem Masters in Monte-Carlo in München als Titelverteidiger an den Start gehen. Das erstmals als 500er-Turnier ausgetragene Event hat für den 34-Jährigen durch die zu verteidigenden 250 Punkte eine große Bedeutung. Ein weiteres frühes Aus würde einen Absturz im Ranking zur Folge haben.

